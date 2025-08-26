La justicia boliviana decide la excarcelación del gobernador Camacho y otros opositores

LA PAZ, Bolivia (AP) — Un juez de Bolivia ordenó el martes la excarcelación del suspendido gobernador de Santa Cruz y líder opositor, Luis Fernando Camacho, en prisión preventiva desde hace dos años y ocho meses por supuestos cargos de sedición tras liderar las protestas de 2019 que precipitaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales tras unos comicios denunciados de fraudulentos.

La medida se tomó tras una audiencia que duró más de diez horas y días después que la Corte Suprema de Justicia ordenó verificar de forma inmediata el cumplimiento de plazos de las medidas cautelares de prisión preventiva impuestas a la expresidenta Jeanine Áñez, a Camacho y a otro dirigente opositor, Marco Antonio Pumari.

En la audiencia del martes el juez también ordenó la libertad de Pumari, quien participó en las protestas y estaba detenido desde hace más de tres años. La víspera, otro juez anuló un juicio desarrollado en la vía ordinaria en contra de la encarcelada expresidenta interina Jeanine Áñez por la muerte de manifestantes.

Añez ya fue condenada a diez años de prisión en otro juicio ordinario por incumplimiento de deberes y resoluciones contraria a la Constitución al asumir del poder desde su cargo de senadora durante la crisis pos-electoral. A cambio, el juez ordenó un juicio de responsabilidades a Áñez reservado a exmandatarios por delitos en el ejercicio del cargo.

Tras la audiencia, Camacho regresó al penal y en tres o cuatro días volverá a Santa Cruz para retomar el cargo, dijo su abogado Martín Camacho. Pero antes deberá afrontar otra audiencia el miércoles — esta vez virtual — por otro juicio en el que se espera que el juez ratifique la excarcelación para que se defienda en libertad, señaló su defensor. El líder opositor “tendrá arresto domiciliario con salida laboral”, agregó.

Camacho está procesado por cargos de presunto terrorismo y sedición y tiene un segundo proceso por los presuntos delitos de asociación delictuosa y uso ilegal de bienes públicos en relación con las protestas que convocó en 2022 en contra del gobierno del presidente Luis Arce.

Partidarios de Camacho celebraron y festejaron en la ciudad oriental de Santa Cruz tras la decisión de la justicia.

Camacho llegó a la audiencia en La Paz esposado y con su banda de gobernador en el pecho, mientras que en las afueras decenas de partidarios gritaban: ¡Libertad para Camacho y Pumari!”. Otro grupo pedía a gritos "¡Justicia para las víctimas!”.