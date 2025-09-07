FOTO: La hoja de coca es fuente de trabajo, espiritualidad e identidad en Bolivia

TOCAÑA, Bolivia (AP) — Tomás Zavala hizo un ritual antes de arrancar cada jornada de trabajo en su sembradío de hojas de coca. En lo profundo de las montañas de la región boliviana de Yungas, el hombre de 69 años le pidió permiso a la Madre Tierra para cultivar.

“La coca es la prima de nosotros para poder sobrevivir”, dijo. “El terreno se jakcha (arruina) si lo trabajas sin permiso”. Fuera de Bolivia esta pequeña hoja verde suele ser reconocida como el ingrediente principal de la cocaína, pero en el país sudamericano se la considera sagrada y está presente tanto en rituales como en la vida cotidiana.

“La hoja de coca sirve para hacer estudiar a nuestros hijos y para nuestra alimentación”, añadió Zavala. “Sirve para todo”.

El “boleo”, patrimonio de Bolivia

Bolivia reconoció a la hoja de coca como parte de su patrimonio cultural y permite su cultivo en áreas específicas. De acuerdo con la Asociación Departamental de Productores del país, su producción empleó a unas 45.000 personas.

La mayor parte de los bolivianos la usaron para el “boleo”, una práctica considerada patrimonio intangible desde 2016 y que consistió en colocar algunas hojas en la cara interna de la mejilla.

Algunos lo llamaron masticación, pero la coca no se usó como chicle. La gente simplemente la mantuvo en la boca para que liberara sus activos. Los alcaloides que desprendió tuvieron un efecto estimulante, pero tanto los productores como el gobierno sostuvieron que sus efectos fueron leves y distaron mucho de aquellos que produjo la cocaína.

“Nos detuvo el cansancio y nos quitó el hambre”, explicó Rudi Paxi, secretario de la asociación. “Siempre vas a ver a los de Yungas hacer el boleo antes de llegar al trabajo”.

Neri Argane, de 60 años y quien trabajó en una plantación en esa región, fue una de ellas. Dijo que durante sus jornadas de trabajo se alimentó de bananas, arroz y tortillas para sentirse fuerte, pero el boleo fue lo que le permitió mantenerse agachada por horas en su cocal.

Los cocales como herencia entre los bolivianos

El gobierno de Bolivia constantemente difundió cómo la hoja de coca se entrelazó con la herencia cultural de su gente.

A pesar de que su reputación hizo que muchos extranjeros aún la relacionaran con el tráfico de drogas, el presidente Luis Arce buscó el modo de destacar sus raíces ancestrales a principios de 2025, cuando realizó un boleo público en el marco del Día del Masticado de Coca.

“Nuestro gobierno reivindicó la coca porque es un símbolo cultural”, dijo el mandatario. “Representa nuestra identidad y soberanía, tiene un valor medicinal y ritual y es un factor de cohesión social”.

En Yungas, donde vivió Zavala —a 100 kilómetros de La Paz—, la historia de miles de familias está entrelazada con la coca.

“Ocho añitos y ya vi a mis padres cómo labraban la tierra”, dijo. “Por suerte me la dejaron para poder sobrevivir”.

Mónica López también heredó los sembradíos de sus padres en un pueblo cercano. “Soy productora desde que tengo uso de razón”, recordó.

Producir hojas de buena calidad fue difícil. Todo el trabajo se hizo a mano, sin maquinaria ni ganado que ayudaran. Los campesinos prepararon la tierra alrededor de octubre, sembraron en diciembre y recogieron los cultivos en febrero.

La mayoría de los cocales fueron manejados por familiares. En un día cualquiera en Yungas fue común observar a niños junto a sus padres y abuelas mientras limpiaron las hojas para prevenir que se quiebren o atraigan plagas.

“Desde mis dos años supe cosechar la coca y te puedo decir que es un trabajo duro”, aseguró Alejandra Escobar. “Pero la hoja de coca trajo hartos beneficios. Cuando no hubo dinero, fue lo que consumimos”.

Muchos bolivianos que vivieron en el campo trataron dolores de cabeza y estómago con té de coca. Pero en otros sitios del país la gente la usó para preparar panes, helados y hasta cerveza.

“La coca estuvo en todos lados”, dijo Paxi. “Nos unió como familia, nos acompañó”.

La coca nutre el cuerpo y el espíritu

Esta hoja también jugó un papel en la espiritualidad de los bolivianos. “Sirvió para comenzar la mayoría de los rituales”, dijo el antropólogo Milton Eyzaguirre. “Para empezar un trabajo, por ejemplo, se puso una mesa y se fueron colocando las hojas”.

En la cosmovisión aymara las mesas fueron ofrendas que se realizaron a la Pachamama o Madre Tierra. Fueron montadas por líderes espirituales que pidieron riqueza, protección y salud.

“La hoja de coca fue para mirar”, dijo Neyza Hurtado, quien fue contratada por una familia para realizar rituales en agosto, considerado mes de la Pachamama. “Al descifrar la hoja de coca supiste cómo estuvo una persona”.

Los rituales personales que emplearon hojas de coca también fueron comunes. De acuerdo con Eyzaguirre, los albañiles solían realizar boleos antes de iniciar sus jornadas de trabajo. Y tal como Zavala, pidieron permiso a la Madre Tierra para arrancar el día.

“Se usó inclusive para los viajes”, explicó el antropólogo. “Cuando tú fuiste a pie a algún lugar, ofreciste coca y la consumiste para tener más fuerza”.

La mayoría de los rituales que López realizó con coca ocurrieron a principios de agosto. “Agradecimos mucho a la Madre Tierra, porque si se cansa, no brota como debería”.

En la mesa que montó en su casa su líder espiritual colocó dulces, arroz y canela. Antes de prenderle fuego para completar la ofrenda, López agregó 12 hojas de coca. “Pedimos deseos con las hojitas”, dijo. “Pedimos que nos vayan bien esos 12 meses, de agosto hasta agosto”.

Al igual que su cocal en Yungas, su fe en la Pachamama fue una herencia de sus padres. Ahora realizó sus rituales con sus cinco hijos, confiando en que ellos mantendrán la tradición en el futuro.

Las ofrendas que Zavala realizó ocurrieron tanto en casa como en su cocal y también animó a sus nietos a participar. “Hay que traer la Pachamama a los terrenos para que produzca bien”, aseguró.

Además de pedirle permiso para trabajar, Zavala realizó otro ritual conocido como “chayar”, que se refirió al acto de rociar alguna bebida alcohólica sobre la tierra como ofrenda.

“Esto fue lo que nos dejaron nuestros tatarabuelos”, dijo. “Ahora tenemos que seguir manteniéndolo”.