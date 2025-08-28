La economía brasileña generó más de 1,34 millones de nuevos empleos formales entre enero y julio de 2025
Así lo indican los datos del Registro General de Empleados y Desempleados divulgados en las últimas horas por el Ministerio de Trabajo y Empleo.
28/08/2025 | 13:05Redacción Cadena 3
FOTO: Trabajador brasileño.
La economía de Brasil generó 1.347.807 nuevos puestos de trabajo formales entre enero y julio de 2025, según los datos del Registro General de Empleados y Desempleados divulgados en las últimas horas por el Ministerio de Trabajo y Empleo.
El saldo fue positivo en todos los grandes grupos de actividades económicas, elevando el número de vínculos laborales activos a 48,5 millones, un número récord en la serie histórica.
El sector de Servicios lideró la creación de empleo con 688,511 puestos, seguido por la Industria con 253.422 empleos, la Construcción con 177.341, el Comercio con 119.291 y la Agricultura con 109.237.
En cuanto a los estados, San Pablo lideró con 390.619 nuevos puestos, por delante de Minas Gerais con 152.005 y Paraná con 102.309.
Tan solo en julio, Brasil sumó 129.775 nuevos empleos formales, con saldo positivo también en las cinco principales actividades económicas, cierra el informe difundido por la agencia de noticias Xinhua.
Lectura rápida
¿Qué empleos generó Brasil? Brasil generó 1.347.807 nuevos empleos formales entre enero y julio de 2025.
¿Quién divulgó la información? El Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil fue el encargado de divulgar los datos.
¿Cuándo se reportaron los datos? Los datos fueron publicados en las últimas horas de agosto de 2025.
¿Dónde se crearon más empleos? El sector de Servicios fue el que más empleos generó, con 688.511 nuevos puestos.
¿Por qué es relevante esta información? Muestra un crecimiento positivo en la economía y el empleo de Brasil, alcanzando un número récord de vínculos laborales.
[Fuente: Noticias Argentinas]