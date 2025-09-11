La Corte Suprema de Brasil alcanzó la mayoría para condenar a Jair Bolsonaro

La Corte Suprema de Brasil alcanzó este jueves la mayoría necesaria para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado y por integrar una organización criminal armada. El giro decisivo llegó con el voto de la jueza Carmen Lucia, quien se sumó a las posturas condenatorias de Alexandre de Moraes y Flávio Dino, en un juicio histórico que pone bajo la lupa los ataques a la democracia tras las elecciones de 2022.

“La ley debe ser aplicada igualmente para todos”, sostuvo Lucia al exponer su voto, subrayando que la acusación demostró que un grupo liderado por Bolsonaro intentó “atacar las instituciones democráticas y obstaculizar la legítima alternancia en el poder”. La magistrada añadió: “No hay inmunidad absoluta contra el virus del autoritarismo, que se infiltra insidiosamente, destilando su veneno, contaminando la libertad y los derechos humanos”.

Con este pronunciamiento, tres de los cinco jueces del panel ya se han manifestado a favor de la condena. Luiz Fux votó en contra, advirtiendo contra lo que describió como un “juicio político”, mientras que Cristiano Zanin aún debe definir su posición. Pese a ello, la mayoría simple ya está asegurada, y el tribunal deberá avanzar ahora en la determinación de las penas, que podrían superar los 40 años de prisión.

Bolsonaro, de 70 años, permanece bajo arresto domiciliario desde agosto. No asistió a las audiencias en Brasilia, alegando problemas de salud, aunque está autorizado a someterse a un procedimiento médico este domingo. Su defensa insiste en la necesidad de una “absolución imperiosa”, mientras enfrenta acusaciones junto a otros siete exfuncionarios, entre ellos el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira y el exministro de Justicia Anderson Torres.

Según la Fiscalía, la trama golpista habría incluido planes para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al juez Alexandre de Moraes, aunque no llegó a ejecutarse por falta de respaldo de la cúpula militar. “Brasil casi volvió a una dictadura”, advirtió Moraes al justificar su voto.

El expresidente, que gobernó entre 2019 y 2022, podría quedar marcado por una condena sin precedentes en la historia democrática del país. La decisión final de la Corte no solo definirá el futuro judicial de Bolsonaro, sino que también se proyecta como un mensaje contundente sobre los límites al autoritarismo en Brasil.