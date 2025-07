La Casa Blanca revocó credencial de prensa de The Wall Street Journal por Epstein

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que la administración Trump revocó la credencial de prensa de The Wall Street Journal (WSJ) para cubrir el próximo viaje del presidente a Escocia, según informaron medios estadounidenses.

Esta decisión se produjo pocos días después de que el WSJ informara que Trump había escrito una carta al acaudalado financiero Jeffrey Epstein en 2003.

Según una declaración obtenida por Politico, Leavitt citó la “conducta falsa y difamatoria” del Journal como motivo para excluir a la publicación del grupo de 13 medios de comunicación autorizados para la delegación presidencial de este fin de semana.

“Como confirmó el tribunal de apelaciones, ni el Wall Street Journal ni ningún otro medio de comunicación tienen garantizado el acceso especial para cubrir al presidente Trump en la Oficina Oval, a bordo del Air Force One ni en sus espacios de trabajo privados”, declaró la secretaria de prensa.

El WSJ informó recientemente que entre las cartas manuscritas que Epstein recibió por su 50.º cumpleaños en 2003 había una con la firma de Donald Trump, recuerda el informe de la agencia de noticias Xinhua.

Trump desestimó el informe como noticia falsa, reiterando su negación de cualquier vínculo con Epstein y ha presentado demandas contra el magnate de los medios Rupert Murdoch, News Corp, Dow Jones y dos periodistas del WSJ.

Epstein, quien tenía amplios vínculos con la élite política y empresarial estadounidense, fue arrestado por delitos sexuales y murió en prisión en agosto de 2019, una muerte declarada oficialmente como suicidio. Durante su campaña presidencial de 2024, Trump se comprometió a publicar documentos relacionados con Epstein si era reelegido. Sin embargo, a principios de este mes, el Departamento de Justicia de EE. UU. y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) emitieron un memorando conjunto en el que declaraban que no existía ninguna “lista de clientes” incriminatoria y que “no sería apropiada ni justificada ninguna divulgación adicional”.

El cambio de postura de la administración Trump sobre el asunto ha generado críticas generalizadas, y algunos simpatizantes indignados incluso han pedido la renuncia de la fiscal general Pam Bondi, exigiendo mayor transparencia del gobierno.

En la rueda de prensa de la Casa Blanca del lunes, Leavitt fue interrogada repetidamente sobre los documentos relacionados con Epstein, pero no ofreció una respuesta clara sobre si el gobierno publicaría más archivos.

“El presidente ha dicho que si el Departamento de Justicia y el FBI desean publicar más pruebas creíbles, deben hacerlo. En cuanto a por qué lo han hecho, no lo han hecho o lo harán, pregúntenle al FBI”, declaró Leavitt.

Esta no es la primera vez que la Casa Blanca restringe el acceso a los medios.

A mediados de febrero, el gobierno prohibió a The Associated Press (AP) la entrada al Despacho Oval y al Air Force One debido al uso del término “Golfo de México” en lugar de “Golfo de América”, lo que desencadenó una batalla legal entre AP y la Casa Blanca.