La banda sonora de "F1": una creación con el toque de Lewis Hamilton

NUEVA YORK (AP) — La Fórmula 1, máxima expresión del automovilismo, tiene su propia música que captura los sonidos característicos de la competencia. La película de verano "F1", protagonizada por Brad Pitt y Damson Idris, requería un sonido acorde a su grandeza. Para lograrlo, el equipo de producción se asoció con el aclamado Hans Zimmer y presentó la banda sonora "F1 The Album" a través de Atlantic Records, que se lanzará el 27 de junio coincidiendo con el estreno de la película.

Esta banda sonora incluirá música original de artistas como Chris Stapleton, Myke Towers, Rosé de Blackpink, Tate McRae, entre otros. Jerry Bruckheimer, productor del filme, y Kevin Weaver, presidente de Atlantic Records en la Costa Oeste, compartieron con The Associated Press el proceso detrás de la creación de "F1 The Album".

Durante el proceso de producción de "F1", Kosinski, el director, notó que había "grandes momentos musicales" que debían ser resaltados en la narrativa de la película. Weaver, encargado de supervisar el proyecto, explicó que el equipo de Atlantic Records se encargó de atraer ideas de canciones y artistas, colaborando estrechamente con Bruckheimer y Kosinski para seleccionar aquellos que mejor se adaptaran a la película. Reclutaron a artistas de Atlantic, como Ed Sheeran y Rosé, y exploraron otras opciones.

“El enfoque principal es lo que la película requiere”, indicó Weaver. “Se trata de encontrar la voz perfecta para cada momento específico. ... Necesitaban canciones que capturaran la intensidad del filme, con grandes clásicos de rock como 'We Will Rock You' de Queen como referencia.” Todas las canciones en "F1 The Album" son originales; por lo tanto, aunque Tate McRae presentó "Sports Car", su contribución final fue "Just Keep Watching".

Bruckheimer comentó que el equipo de Atlantic reproducía posibles canciones junto a secuencias filmadas, eligiendo la que mejor funcionaba para cada escena, independientemente de si era el noble éxito esperado o la canción de un artista famoso.

El director Kosinski resaltó que la F1 es un deporte global, y por ello quería que la banda sonora reflejara esta diversidad. El piloto Lewis Hamilton, involucrado como asesor, enfatizó la necesidad de inclusión desde un inicio. Kosinski recordó que a menudo envió demos a Hamilton para que diera su opinión sobre la música. Hamilton respaldó temas como la pista de Burna Boy, asegurando que tendría gran éxito.

Este enfoque dio lugar a una mezcla de géneros, abarcando pop, afrobeat, electrónica y country, resultando en una colección de 17 temas que recuerdan a las alineaciones de grandes festivales musicales. “Suena increíble”, destacó Bruckheimer, añadiendo que la música se integraba perfectamente con cada escena.

Los artistas involucrados aportaron su creatividad de diferentes maneras. Kosinski compartió que a veces se presentaba una escena a un artista, como a Rosé, quien creaba su música a partir de ello. Chris Stapleton siguió un proceso similar. Otros simplemente recibieron conceptos para inspirarse y crear. Para Ed Sheeran, Kosinski formuló diez frases clave relacionadas con el personaje de Pitt, creando así la canción "Drive" en colaboración con John Mayer y Blake Slatkin, pensada como la culminación del viaje de Sonny Hayes.

Algunos artistas tenían vínculos previos con la Fórmula 1, como el DJ Tiësto, quien ha dado shows en grandes premios de forma habitual. Cuando Atlantic Records le ofreció participar, Tiësto no dudó en involucrarse, asegurando que la música dance y las carreras comparten una energía similar. Su contribución a la banda sonora, "OMG!", cuenta con la participación del rapero Sexyy Red.

Roddy Ricch expresó que colaborar en el proyecto le brindó la oportunidad de trabajar con artistas destacados como Doja Cat y Don Toliver, y su canción, "Underdog", refleja un mensaje sobre la perseverancia en la vida y las carreras.

El deseo de Kosinski respecto al álbum es que los oyentes descubran nuevos artistas y, aún los que no son aficionados a la F1, sientan curiosidad por el deporte.

___

Reportes contribuidos por Alanis Thames desde Miami.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.