La adolescente canadiense Mboko logra su 1er título de la WTA tras vencer a Osaka en Montreal

La adolescente canadiense Victoria Mboko alcanzó su primer título de la WTA tras triunfar sobre la japonesa Naomi Osaka en el torneo de Montreal con un marcador de 2-6, 6-4, 6-1, el 7 de agosto de 2025.

07/08/2025 | 22:05Redacción Cadena 3

FOTO: La adolescente canadiense Mboko logra su 1er título de la WTA tras vencer a Osaka en Montreal

MONTREAL (AP) — La adolescente canadiense Victoria Mboko completó una carrera de ensueño y se apoderó del título de Montreal el jueves, cuando se sobrepuso a un comienzo lento para vencer a la estrella japonesa Naomi Osaka por 2-6, 6-4, 6-1.

Mboko, de 18 años, y ubicada en el 85to escalón del ranking, ganó su primer título de la Gira de la WTA y se unió a Faye Urban en 1969 y Bianca Andreescu en 2019 como las únicas canadienses en ganar el evento en casa en la era abierta.

Nacida en Charlotte, Carolina del Norte, de padres congoleños, Mboko creció en Toronto. Sorprendió a la primera cabeza de serie Coco Gauff al vencerla por 6-1, 6-4 el sábado para llegar a los cuartos de final.

Osaka, campeona de cuatro torneos del Grand Slam y quien alcanzó el número uno del mundo, tuvo su mejor actuación en un torneo WTA 1000 desde que también llegó a la final de Miami en 2022.

Se alejó durante 15 meses hacia el final de esa temporada y tuvo a su hija Shai en julio de 2023. No ha ganado un título desde el Abierto de Australia de 2021.

Lectura rápida

¿Quién ganó el torneo de Montreal? La canadiense Victoria Mboko ganó el título.

¿A quién venció Mboko en la final? Venció a Naomi Osaka en la final del torneo.

¿Cuál fue el marcador de la final? El marcador fue 2-6, 6-4, 6-1 a favor de Mboko.

¿Cuántos títulos de la WTA ha ganado Mboko? Este fue su primer título en la WTA.

¿Cuándo se realizó la final? La final se llevó a cabo el 7 de agosto de 2025.

[Fuente: AP]

