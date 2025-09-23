FOTO: Kremlin rechaza acusaciones sobre implicación en incidente con dron en Copenhague

El Kremlin rechazó este martes la insinuación de la parte danesa de que Rusia podría haber estado implicada en un incidente con un dron en el aeropuerto de Copenhague.

“Cada vez que se hacen acusaciones infundadas, esto solo provoca que se ignoren más afirmaciones”, contestó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al responder a una pregunta sobre las declaraciones que alegan el papel de Rusia en el incidente.

Peskov añadió: “Quizás una parte que adopta una postura seria y responsable no debería repetir constantemente acusaciones sin fundamento”.

Luego acotó que todas las acusaciones recientes contra Rusia relativas a violaciones fronterizas carecen de pruebas creíbles que las respalden.

El aeropuerto Kastrup de Copenhague suspendió sus operaciones durante unas cuatro horas la noche del lunes debido a un incidente con un dron, lo que afectó a unos 20.000 pasajeros.

Los retrasos y cancelaciones continuaban este martes y al respecto, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó el incidente como “un grave ataque” a la infraestructura crítica del país y señaló que no se puede descartar la implicación de Rusia.