Kennedy defiende postura sobre vacunas COVID-19 en caótica audiencia en el Senado

WASHINGTON (AP) — El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., enfrentó un intenso cuestionamiento bipartidista en una acalorada audiencia de tres horas de un comité del Senado el jueves, intentando defender sus esfuerzos por retirar las recomendaciones de la vacuna contra el COVID-19 y explicar el caos que ha creado en las agencias federales de salud.

Kennedy dijo que la directora que fue despedida de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no era confiable, mantuvo su retórica antivacunas pasada y disputó los informes de personas que dicen haber tenido dificultades para obtener las vacunas contra el COVID-19.

Grupos médicos y varios demócratas en el Congreso pidieron la destitución de Kennedy, y sus intercambios con senadores demócratas en el panel se convirtieron repetidamente en gritos, de ambos lados.

Pero algunos senadores republicanos también expresaron inquietud con sus cambios en las políticas del coronavirus.

Senadores republicanos señalaron que Kennedy dijo que el presidente Donald Trump merecía un Premio Nobel por la iniciativa Operación Warp Speed de 2020 para desarrollar rápidamente las vacunas de ARNm contra el COVID-19, y que también cuestionó la inocuidad y el uso continuo de esas mismas vacunas.

Kennedy tuvo que dar respuestas animadas mientras los senadores demócratas lo presionaban sobre los efectos de sus palabras y acciones. Cuando el senador Raphael Warnock, de Georgia, cuestionó a Kennedy sobre su retórica despectiva hacia los empleados de los CDC antes de un tiroteo mortal en la agencia este verano, Kennedy respondió: “¿Es usted cómplice de los intentos de asesinato contra el presidente Trump?”.

Kennedy llamó al senador Ben Ray Lujan de Nuevo México “ridículo”, dijo que estaba “hablando tonterías” y lo acusó de “no entender cómo funciona el mundo” cuando Lujan le pidió a Kennedy que se comprometiera a compartir los protocolos de cualquier investigación que Kennedy estuviera encargando sobre el autismo y las vacunas.

La semana pasada, la administración Trump despidió a la directora de los CDC, a menos de un mes de asumir el cargo. Varios líderes de los centros de salud renunciaron en protesta, dejando a la agencia en caos. La directora destituida, Susan Monarez, escribió en The Wall Street Journal el jueves que Kennedy estaba tratando de debilitar las protecciones de salud pública. “Me dijeron que preaprobara las recomendaciones de un panel asesor de vacunas recién llenado con personas que han expresado públicamente retórica antivacunas”, escribió Monarez. “Es imperativo que las recomendaciones del panel no se aprueben automáticamente, sino que se revisen rigurosa y científicamente antes de ser aceptadas o rechazadas”.

Kennedy dijo a los senadores que no hizo tal ultimátum, aunque sí admitió que había ordenado a Monarez despedir a científicos de carrera de los CDC. Kennedy rechazó las preocupaciones planteadas por varios senadores republicanos, incluidos Thom Tillis y John Barrasso de Wyoming y Bill Cassidy de Luisiana, quienes son médicos.

El secretario de Salud criticó también las recomendaciones de los CDC durante la pandemia de COVID-19, relacionadas con los confinamientos y las políticas de uso de mascarillas, y afirmó que “no hicieron nada respecto a la enfermedad en sí”. “Las personas en los CDC que supervisaron ese proceso, que pusieron mascarillas a nuestros niños, que cerraron nuestras escuelas, son las personas que se irán”, dijo Kennedy. Más tarde señaló que merecían ser despedidos por no hacer lo suficiente para controlar las enfermedades crónicas.

La Comisión de Finanzas del Senado convocó a Kennedy a una audiencia sobre sus planes para “Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo”, pero los senadores demócratas presionaron a Kennedy sobre sus acciones en torno a las vacunas. Al inicio de la audiencia, el senador Ron Wyden, de Oregon, intentó que Kennedy prestara juramento formalmente como testigo, diciendo que el secretario de Salud tiene un historial de mentir al comité. El presidente de la comisión, el senador Mike Crapo, de Idaho, negó la solicitud del demócrata, diciendo la conclusión es que dejarán que el secretario presente su propio caso.

Wyden continuó atacando a Kennedy, diciendo que había “amañado” el comité asesor de vacunas al reemplazar a científicos con “escépticos y teóricos de la conspiración”. Las discusiones en el Senado reflejaron una creciente preocupación sobre la dirección de la política de salud bajo la administración de Kennedy, con muchas organizaciones de salud pública pidiendo su renuncia.