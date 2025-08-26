Justicia de Perú confirma 28 años de cárcel para cuatro taladores por asesinato de indígenas

LIMA (AP) — La justicia peruana confirmó una sentencia de 28 años de cárcel para cuatro comerciantes de madera por asesinar a cuatro indígenas ambientalistas que se oponían a la tala de árboles en un histórico juicio que duró más de una década y de hecho se anuló para empezar de nuevo por fallas procesales.

El Poder Judicial dijo el martes en la red social X que la Corte de la región Ucayali, fronteriza con Brasil, condenó cerca de la medianoche del lunes a los empresarios José Estrada y Hugo Soria y a los trabajadores Josimar Atachi y Segundo Atachi. Estrada y Soria fueron considerados autores intelectuales, mientras que los hermanos Atachi fueron considerados ejecutores materiales del crimen. El juicio para otro ejecutor llamado Eurico Mapes quedó suspendido porque nunca se presentó en el proceso.

Los jueces ordenaron a la policía ubicar y llevar a prisión a los sentenciados, que se encuentran en libertad. La sentencia fue leída en español y Ashaninka, una de las principales lenguas indígenas de Perú.

La región Ucayali está ubicada en la Amazonía de Perú y limita con el estado de Acre en Brasil. Es una de las regiones más afectadas por la tala ilegal de madera. Según la ONU, la tala es el crimen ambiental más rentable y deja al menos 50.000 millones de dólares en daños económicos al año. En la última década, el narcotráfico en la región ha ido en aumento, según las autoridades nacionales.

Los asesinatos de Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo —quienes exigían títulos de propiedad para su comunidad nativa y habían denunciado la tala de madera por seis años— ocurrieron el 1 de septiembre de 2014, meses antes de una cumbre global de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Lima.

Un año después de los asesinatos y por la presión mediática, la comunidad Alto Tamaya-Saweto obtuvo el título de propiedad que tanto anhelaban los dirigentes fallecidos.

La fiscalía dijo en 2019 a The Associated Press que un año antes de los asesinatos, en 2013, el empresario Soria había amenazado de muerte a Chota porque el activista logró que las autoridades detengan un cargamento de madera ilegal valuado en más de 37.000 dólares. También indicó que en otra ocasión el otro empresario, Estrada, dijo a testigos en referencia al activista “yo pago lo que sea, a quien... me lo trae acá, quiero su cabeza”.

La comunidad Alto Tamaya-Saweto, donde vivían los ambientalistas asesinados, está ubicada a casi ocho horas navegando en bote desde Pucallpa, la capital regional de Ucayali.

Un total de 58 defensores del medio ambiente fueron asesinados en Perú entre 2012 y 2023, según datos recopilados por la organización internacional Global Witness, que investiga los vínculos entre la destrucción del medioambiente, la corrupción y los abusos de los derechos humanos. Perú no tiene un registro oficial de asesinados a causa de la defensa del medioambiente.