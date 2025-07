Juez rechaza petición de nuevo juicio para Duane "Keffe D" Davis por altercado en prisión

LAS VEGAS (AP) — Duane "Keffe D" Davis, en espera de juicio por el asesinato de Tupac Shakur en 1996, vio rechazada su solicitud para un nuevo juicio en relación a un caso separado de agresión por un altercado en la cárcel.

El veredicto fue emitido el miércoles tras una audiencia tensa en la corte de Las Vegas, que destacó la notoriedad del caso y la relevancia del juicio de Davis en uno de los crímenes más emblemáticos del hip hop.

Los jurados que habían condenado a Davis por la agresión fueron llamados a testificar. Negaron, uno por uno, las alegaciones formuladas por el hijo de Davis, Duane Davis Jr., y por Richard Bond, un hombre que se identificó como periodista. Ambos afirmaron haber escuchado a un jurado discutir el caso de la agresión durante un receso antes de las deliberaciones.

Tanto el hijo de Davis como Bond testificaron sobre sus observaciones, revelando que se consideraban amigos de Davis y que Bond había estado enviando dinero a Davison y su hijo, además de aconsejarlos sobre cambio de abogado.

El fiscal Marc DiGiacomo interrogó a Bond en la corte, cuestionando su ética como periodista, a lo que Bond admitió no tener formación en el tema. Durante el suceso de diciembre de 2024, una pelea en un área común fue grabada por cámaras de seguridad, mostrando a Davis siendo escoltado por un oficial y, tras un intercambio de palabras con otro hombre, iniciando una pelea. Davis alegó que fue emboscado y actuó en defensa propia.

La jueza del distrito del condado de Clark, Nadia Krall, expresó su escepticismo sobre el testimonio proporcionado por ambos hombres, señalando que tenían motivos para declarar a favor de Davis. A pesar de las reiteradas negaciones del jurado sobre las acusaciones, la defensa argumentó que no se garantizó un juicio justo, lo que complicó aún más la situación.

La controversia en torno a la custodia de Davis se intensificó anteriormente cuando él solicitó ser liberado de la prisión después de su arresto en septiembre de 2023, pero un juez rechazó su petición, cuestionando la procedencia de los fondos destinados a su fianza de 750.000 dólares. Un testigo que ofreció apoyo financiero afirmó que había recaudado el dinero de fuentes legales y además subrayó la importancia histórica de Davis en la comunidad.

La jueza Krall expresó dudas respecto a los documentos que surgieron en la revinculación de Davis, señalando inconsistencias en la carta de respaldo y conexiones cuestionables. Mientras tanto, Davis continua enfrentándose a cargos de asesinato en primer grado, acusándolo de orquestar el tiroteo fatal de Shakur hace casi tres décadas en Las Vegas. La evidencia se considera fuerte y está compuesta por relatos de Davis en diversas entrevistas a lo largo de los años. Su juicio está programado para febrero.

La trágica muerte de Tupac a los 25 años sucedió en medio del éxito de su álbum "All Eyez on Me", que vendió aproximadamente cinco millones de copias. El legado musical de Shakur sigue vivo, y su impacto en el hip hop permanece en la memoria colectiva.

Esta información fue adaptada del inglés por un editor de AP con apoyo de una herramienta de inteligencia artificial.