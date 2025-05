Jalen Williams se destaca en la victoria del Thunder ante los Timberwolves

OKLAHOMA CITY (AP) — Jalen Williams, reconocido como el segundo mejor anotador del Thunder de Oklahoma City, brilló como una auténtica estrella en el cuarto partido de las finales de la Conferencia Oeste. En contraposición, Julius Randle, quien ocupa el mismo lugar en los Timberwolves de Minnesota, pasó desapercibido en el juego.

Momento decisivo para el Thunder

Si la tendencia se repite durante el quinto partido que se jugará el miércoles en Oklahoma City, el Thunder podría cerrar la serie y clasificar a las Finales de la NBA por primera vez desde 2012. Los Timberwolves, por su parte, se verían obligados a afrontar el siguiente año sin haber avanzado jamás a las Finales de Conferencia.

Williams anotó un total de 34 puntos, acertando 13 de 24 intentos de tiros en el cuarto encuentro, que resultó en una victoria apretada de 128-126 para Oklahoma City, otorgándole al Thunder una ventaja de 3-1 en la serie. Su tiro más crucial llegó en el último cuarto.

Shai Gilgeous-Alexander, recientemente nombrado Jugador Más Valioso de la temporada, realizó un espectacular pase entre las piernas de Jaden McDaniels mientras caía al suelo, lo que facilitó a Williams atrapar la pelota y encestar un triple que puso al Thunder en ventaja, 116-109.

El desafío y la respuesta de Williams

“Honestamente, creí que el reloj ya estaba expirando, así que simplemente opté por lanzar”, comentó Williams sobre el tiro decisivo. “Normalmente, trabajo duro y lanzo bastante, así que mi mentalidad es ser agresivo y aprovechar lo que la defensa me brinda”.

El tiro resultó ser fundamental para establecer un margen necesario contra unos Timberwolves que no se rindieron fácilmente. “Este viaje no es fácil, y no está destinado a ser una tarea sencilla”, afirmó Williams. “Estas experiencias nos transformarán en mejores jugadores. Al final, es esencial conocer el marcador, pero no permitir que afecte nuestro juego. Ellos anotarán, son un equipo realmente bueno. Creo que hemos conseguido mantenernos firmes en momentos críticos”.

A pesar de que Gilgeous-Alexander ha captado gran parte de la atención esta temporada, Williams ha acumulado elogios y se ha convertido en pieza clave de un equipo que registró un récord de 68-14 en la temporada regular, el mejor de la liga. Este jugador fue seleccionado para el Juego de Estrellas por primera vez y también recibió distinciones en el tercer equipo All-NBA y el segundo equipo defensivo.

Dificultades y aprendajes

El playoff no ha estado exento de desafíos para Williams, quien enfrentó dificultades durante la serie contra Denver, anotando solamente 13 puntos en la derrota del tercer partido el sábado en Minnesota. Sin embargo, el entrenador del Thunder, Mark Daigneault, destacó la constante mejora del joven de 24 años, enfatizando que muestra un enfoque adecuado hacia el juego, promediando 23 puntos tirando con un 49% de eficiencia en tiros de campo y un 50% en triples.

“Lo que me impresiona de él es su capacidad para aprender de sus experiencias rápidamente, esto es notable”, expresó Daigneault. “Tuvo partidos en la serie (contra Denver) donde su ofensiva no fue destacada, pero él plantea cada situación con intencionalidad y mejora”.

El crecimiento de Williams se nota, no por trimestres, sino de un juego a otro.

“Su continuidad y progreso a lo largo de los juegos es emocionante”, añadió Daigneault. “Es un jugador joven, y a pesar de su envergadura, su capacidad de mejora es enorme”.

Williams ha sido fundamental para que el Thunder supere la presión impuesta por los Timberwolves, quienes lograron un 51.2% en sus tiros de campo y conectaron 18 triples en el cuarto partido. Así, los equipos que logran una eficiencia del 50% o más en sus tiros de campo y alcanzan 18 o más triples tienen un impresionante récord de 55-0 en los playoffs.

Mientras Randle anotó 28 puntos en el primer partido y 24 en el tercero, en el cuarto duelo solo contabilizó cinco puntos, con un escaso acierto de uno de siete tiros y cinco pérdidas de balón. En el segundo juego, su rendimiento fue igualmente decepcionante al anotar solamente seis puntos en 11 intentos.

El propio Randle reconoció: “Debo encontrar la manera de posicionarme mejor para ser más agresivo, en lugar de simplemente observar o intentar obtener rebotes. O simplemente buscaré otras pequeñas formas de contribuir”.

