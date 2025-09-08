Israel analiza propuesta de alto el fuego estadounidense para liberar rehenes

Israel consideró “seriamente” una propuesta estadounidense de alto el fuego en Gaza que también garantizaría la liberación de rehenes israelíes, declaró un funcionario de aquel país.

El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato, indicó que el plan fue entregado a Hamás durante el fin de semana y lo describió como “una propuesta del presidente Donald Trump”.

El Canal 12 de Israel informó que, según el plan, Israel cancelaría su ofensiva para capturar la ciudad de Gaza.

Los 48 rehenes que aún permanecen retenidos en Gaza, incluidos unos 20 que se cree que siguen vivos, serían liberados el primer día de la tregua a cambio de miles de prisioneros palestinos.

Las negociaciones para poner fin a la guerra comenzarían entonces bajo la mediación de Trump, y el alto el fuego se mantendría vigente mientras continúan las conversaciones, de acuerdo con un amplio informe de la agencia de noticias Xinhua.

Hamás declaró en las últimas horas que había recibido varias propuestas estadounidenses y que estaba dispuesto a sentarse de inmediato a la mesa de negociaciones para discutir la liberación de todos los cautivos a cambio de una declaración clara que ponga fin a la guerra, la retirada total de Gaza y la formación de un comité para gobernar la Franja de Gaza, con palestinos independientes que asuman sus funciones de inmediato.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, que representa a los familiares de los retenidos en Gaza, instó al primer ministro Benjamin Netanyahu a respaldar el acuerdo.

“Instamos al gobierno israelí a que anuncie su apoyo incondicional al acuerdo emergente”, declaró el grupo.

Netanyahu no respondió a la propuesta previa de los mediadores de un acuerdo parcial que Hamás aprobó el mes pasado.

En su plataforma Truth Social, Trump declaró: “Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte”, advirtiendo que la negativa traería consecuencias.

Israel reanudó sus operaciones militares en Gaza el 18 de marzo y al menos 11.911 palestinos murieron y 50.735 quedaron heridos desde entonces, lo que eleva el total de muertos desde octubre de 2023 a 64.455, con 162.776 heridos, según informaron el domingo las autoridades sanitarias de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que este domingo bombardearon otro rascacielos en la Ciudad de Gaza.

La televisora ??estatal israelí Kan TV identificó el edificio como Al-Rouya, un edificio residencial de varios pisos ubicado en la zona suroeste de la Ciudad de Gaza.

Imágenes de video compartidas en redes sociales mostraron enormes nubes de escombros tras la explosión.

En un comunicado, el ejército israelí indicó que militantes de Hamás utilizaron el edificio para instalar dispositivos de inteligencia y establecer puestos de observación para monitorear la ubicación de las tropas de las FDI en la zona.

El ejército había emitido previamente órdenes de evacuación para el edificio e instó a los residentes de la Ciudad de Gaza, azotada por la hambruna, a huir al sur ante una nueva escalada de la ofensiva.

Casi un millón de personas buscan refugio en la ciudad, la mayoría de las cuales fueron desplazadas en múltiples ocasiones.

Durante su reunión semanal de gabinete el domingo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió continuar la ofensiva.

“Estamos intensificando la maniobra en las afueras y el interior de la Ciudad de Gaza”, declaró. Mientras tanto, la Brigada Nahal israelí llevó a cabo intensos bombardeos en el barrio de Zeitoun, en la zona este de la Ciudad de Gaza.

Un portavoz militar israelí afirmó que su objetivo era desmantelar un túnel de cientos de metros.

Según el portavoz, dentro del túnel, las tropas encontraron una sala de operaciones utilizada por el Batallón Zeitoun de Hamás para coordinar ataques contra soldados israelíes.

Imágenes de video difundidas por el ejército israelí mostraron una gran explosión a lo largo del recorrido del túnel, con columnas de escombros elevándose.

Israel inició una nueva ofensiva sobre la Ciudad de Gaza hace varios días, y altos funcionarios afirmaron que las tropas “conquistarán” la ciudad.

En las últimas 24 horas, los ataques israelíes mataron al menos a 87 personas e hirieron a otras 409, lo que eleva el total de muertos desde el 7 de octubre de 2023 a 64.368, con 162.776 heridos, según las autoridades sanitarias de Gaza.