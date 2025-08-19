Irak asegura que información enviada a Líbano resultó en la destrucción de fábrica de anfetaminas

BEIRUT (AP) — Uno de los mayores fabricantes de Líbano de la altamente adictiva anfetamina Captagon fue descubierto y destruido como parte de una rara cooperación de seguridad entre las agencias de inteligencia de Irak y Líbano, informó el Ministerio del Interior de Irak.

El anuncio se realizó el lunes por la noche, un mes después de que el ejército libanés emitió un comunicado sobre el descubrimiento de una fábrica de drogas en el pueblo de Yammoune, en el valle oriental de Bekaa, con grandes cantidades de drogas en su interior.

El Ministerio del Interior de Irak indicó que la operación libanesa en Yammoune a mediados de julio se llevó a cabo después de que las autoridades iraquíes proporcionaron a Beirut información sobre la fábrica.

Un funcionario de seguridad libanés de alto rango expresó el martes que no estuvo claro por qué las autoridades iraquíes realizaron el anuncio el lunes, añadiendo que las agencias de seguridad de Líbano siempre están en contacto con agencias de seguridad árabes e internacionales. Habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones.

Los países de la región intensificaron los esfuerzos para combatir el tráfico de drogas.

La mayoría del Captagon del mundo se produce en la vecina Siria, con algo de producción en Líbano. Los gobiernos occidentales estimaron que el Captagon generó miles de millones de dólares en ingresos para el expresidente sirio Bashar Assad, sus asociados y aliados. El antiguo gobierno en Damasco negó las acusaciones.

Después de que Assad fuera removido del poder en diciembre, cuando combatientes islamistas tomaron Damasco, la lucha contra la producción de drogas se intensificó en Líbano y Siria.

En febrero, los ministros del interior de Líbano, Siria, Jordania e Irak mantuvieron conversaciones en la capital jordana sobre formas de combatir el tráfico ilegal de drogas y acordaron establecer una célula conjunta de telecomunicaciones para intercambiar información. Los contrabandistas han utilizado Jordania como corredor para sacar pastillas de Captagon de Siria, principalmente hacia los estados árabes del Golfo ricos en petróleo.

