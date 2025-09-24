Investigan muerte de mexicano bajo custodia del ICE en California

ADELANTO, California, EE.UU. (AP) — Las autoridades investigaron la muerte esta semana de un mexicano de 39 años que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el sur de California.

Ismael Ayala Uribe fue trasladado el domingo desde el Centro de Procesamiento del ICE en la localidad de Adelanto a un hospital regional para una cirugía en un absceso en su glúteo, según un comunicado del ICE.

El personal del hospital lo encontró inconsciente e “inició medidas de reanimación”, pero fue declarado muerto alrededor de las 2:30 de la mañana el lunes, según el comunicado. La causa de la muerte está bajo investigación.

Además del absceso, Ayala sufrió de hipertensión y taquicardia, un ritmo cardíaco anormalmente rápido, según el ICE.

Los registros federales mostraron que más de una docena de personas murieron en detención de inmigración desde enero, cuando las autoridades de inmigración comenzaron a implementar la agenda de deportación masiva del presidente Donald Trump.

La familia de Ayala informó que él padecía de presión arterial alta, pero por lo demás estaba sano. Su hermano le dijo a Los Angeles Times que Ayala se enfermó con tos y fiebre poco después de llegar a la instalación de Adelanto el 22 de agosto.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ofreció sus condolencias a la familia del hombre y dijo que el consulado mexicano en San Bernardino daría seguimiento al caso con las autoridades del centro de inmigración para asegurar una investigación exhaustiva para “aclarar completamente” la causa de la muerte. Las autoridades mexicanas estuvieron en contacto con la familia para ofrecer asistencia legal y otra ayuda.

México también reiteró su compromiso de proteger y defender los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero.

Según el ICE, Ayala ingresó a Estados Unidos en fecha y lugar desconocidos. Solicito y recibió protección del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) en 2012. En 2016, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos negó su solicitud para renovar su estatus con el DACA. Había sido condenado por dos delitos de conducir bajo la influencia del alcohol.