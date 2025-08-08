Inundaciones repentinas dejan al menos 10 muertos y 33 desaparecidos en China

BEIJING (AP) — Al menos 10 personas fallecieron y otras 33 estaban desaparecidas tras las inundaciones repentinas registradas en el condado de Yuzhong, en la provincia de Gansú, en el noroeste de China, según la prensa estatal china.

Las fuertes lluvias caídas desde el jueves provocaron inundaciones repentinas y al menos un deslave en zonas montañosas próximas a la ciudad de Lanzhou, reportó la cadena estatal CCTV.

El aguacero provocó cortes en el suministro eléctrico y en las telecomunicaciones en el área montañosa de Xinglong, dejando a más de 4.000 personas de cuatro aldeas aisladas.

El presidente del país, Xi Jinping, instó a realizar todos los esfuerzos posibles para el rescate y la prevención de inundaciones en la zona.