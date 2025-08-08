En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Inundaciones repentinas dejan al menos 10 muertos y 33 desaparecidos en China

Las lluvias iniciaron el jueves y causaron un deslave, aislando a más de 4.000 personas.

08/08/2025 | 07:08Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

BEIJING (AP) — Al menos 10 personas fallecieron y otras 33 estaban desaparecidas tras las inundaciones repentinas registradas en el condado de Yuzhong, en la provincia de Gansú, en el noroeste de China, según la prensa estatal china.

Las fuertes lluvias caídas desde el jueves provocaron inundaciones repentinas y al menos un deslave en zonas montañosas próximas a la ciudad de Lanzhou, reportó la cadena estatal CCTV.

El aguacero provocó cortes en el suministro eléctrico y en las telecomunicaciones en el área montañosa de Xinglong, dejando a más de 4.000 personas de cuatro aldeas aisladas.

El presidente del país, Xi Jinping, instó a realizar todos los esfuerzos posibles para el rescate y la prevención de inundaciones en la zona.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en China? Inundaciones repentinas causaron muertes y desaparecidos en Gansú.

¿Cuántas personas fallecieron? Al menos 10 personas fallecieron debido a las inundaciones.

¿Cuántas personas están desaparecidas? 33 personas estaban desaparecidas tras el desastre natural.

¿Cómo afectaron las inundaciones a la infraestructura? Hubo cortes de suministro eléctrico y telecomunicaciones en varias aldeas.

¿Qué hizo el presidente chino? Xi Jinping instó a las autoridades a realizar esfuerzos de rescate y prevención.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho