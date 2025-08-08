Inundaciones repentinas dejan al menos 10 muertos y 33 desaparecidos en China
Las lluvias iniciaron el jueves y causaron un deslave, aislando a más de 4.000 personas.
08/08/2025 | 07:08Redacción Cadena 3
BEIJING (AP) — Al menos 10 personas fallecieron y otras 33 estaban desaparecidas tras las inundaciones repentinas registradas en el condado de Yuzhong, en la provincia de Gansú, en el noroeste de China, según la prensa estatal china.
Las fuertes lluvias caídas desde el jueves provocaron inundaciones repentinas y al menos un deslave en zonas montañosas próximas a la ciudad de Lanzhou, reportó la cadena estatal CCTV.
El aguacero provocó cortes en el suministro eléctrico y en las telecomunicaciones en el área montañosa de Xinglong, dejando a más de 4.000 personas de cuatro aldeas aisladas.
El presidente del país, Xi Jinping, instó a realizar todos los esfuerzos posibles para el rescate y la prevención de inundaciones en la zona.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en China? Inundaciones repentinas causaron muertes y desaparecidos en Gansú.
¿Cuántas personas fallecieron? Al menos 10 personas fallecieron debido a las inundaciones.
¿Cuántas personas están desaparecidas? 33 personas estaban desaparecidas tras el desastre natural.
¿Cómo afectaron las inundaciones a la infraestructura? Hubo cortes de suministro eléctrico y telecomunicaciones en varias aldeas.
¿Qué hizo el presidente chino? Xi Jinping instó a las autoridades a realizar esfuerzos de rescate y prevención.
[Fuente: AP]