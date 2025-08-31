En vivo

Mundo

Inundaciones históricas en Punjab afectan a dos millones de personas en Pakistán

La región de Punjab, Pakistán, enfrenta la mayor inundación de su historia, impactando a dos millones de personas. Las lluvias monzónicas han superado los niveles históricos, generando graves consecuencias en el área.

31/08/2025 | 06:07Redacción Cadena 3

FOTO: Inundaciones históricas en la región paquistaní de Punjab afectan a dos millones de personas

LAHORE, Pakistán (AP) — La provincia de Punjab, en el este de Pakistán, enfrentó la mayor inundación de su historia, según un alto funcionario el domingo, mientras los niveles de agua de los ríos alcanzaron máximos históricos.

El calentamiento global empeoró las lluvias monzónicas este año en Pakistán, considerado uno de los países más vulnerables al cambio climático. Las lluvias torrenciales y los aguaceros repentinos provocaron inundaciones rápidas y deslizamientos de tierra en el norte y noroeste montañoso en los últimos meses.

Los residentes en Punjab también experimentaron cantidades anormales de lluvia, así como inundaciones transfronterizas después de que India liberó agua de ríos crecidos y represas desbordadas hacia las regiones bajas de Pakistán.

“Esta es la mayor inundación en la historia de Punjab”, comentó la ministra principal de la provincia, Maryam Aurangzeb, en una conferencia de prensa el domingo. “La inundación ha afectado a dos millones de personas. Es la primera vez que los tres ríos — Sutlej, Chenab y Ravi — han llevado niveles de agua tan altos”.

Las autoridades locales recurrieron a instituciones educativas, instalaciones policiales y de seguridad como campamentos de rescate y evacuaron a la gente incluso en bote.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores está recopilando datos sobre la liberación deliberada de agua por parte de India hacia Pakistán”, añadió Aurangzeb. No hubo comentarios inmediatos de India.

India alertó a su vecino sobre la posibilidad de inundaciones transfronterizas la semana pasada, el primer contacto diplomático público entre los dos países desde una crisis que los acercó a la guerra en mayo.

Punjab, hogar de unos 150 millones de personas, resulta vital para el sector agrícola del país y es el principal productor de trigo de Pakistán. Las feroces inundaciones en 2022 arrasaron grandes extensiones de cultivos en el este y sur del país, por lo que el primer ministro, Shehbaz Sharif, advirtió que Pakistán enfrentaba escasez de alimentos.

Las cifras del centro meteorológico nacional de Pakistán mostraron que Punjab recibió un 26,5% más de lluvia monzónica entre el 1 de julio y el 27 de agosto en comparación con el mismo período del año pasado.

La autoridad de gestión de desastres del país indicó que 849 personas fallecieron y 1.130 resultaron heridas a nivel nacional en incidentes relacionados con la lluvia desde el 26 de junio.

La temporada de monzones en Pakistán generalmente se extiende hasta finales de septiembre.

Lectura rápida

¿Qué sucede en Punjab? La provincia enfrenta la mayor inundación de su historia, afectando a dos millones de personas.

¿Quién realizó las declaraciones? La ministra principal, Maryam Aurangzeb, destacó la magnitud de la inundación.

¿Cuándo ocurrieron estas inundaciones? Las inundaciones sucedieron en el contexto de esta temporada monzónica, con incrementos récord de lluvia.

¿Dónde se produjeron las peores afectaciones? En la provincia de Punjab, que es crucial para la agricultura de Pakistán.

¿Por qué se intensificaron las inundaciones? Debido a las lluvias torrenciales exacerbadas por el cambio climático y la liberación de agua desde India.

[Fuente: AP]

Mundo

