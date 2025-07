Inundaciones en Texas: 80 muertos y más de 40 desaparecidos

El estado de Texas, Estados Unidos, enfrenta una tragedia con hasta 80 muertos y más de 40 desaparecidos tras tres días de intensas lluvias que generaron severas inundaciones, según reportaron las autoridades locales.

Este domingo, el presidente Donald Trump anunció su intención de visitar Texas el próximo viernes, justo después de firmar una declaración de gran desastre que permite acceder a recursos federales para ayudar en las operaciones de búsqueda y rescate.

El condado de Kerr se llevó la peor parte de esta calamidad, contabilizando al menos 68 fallecimientos, entre ellos 21 niños, según el sheriff Larry Leitha. Además, otros cuatro condados reportaron un total combinado de 12 muertes.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó en una conferencia de prensa que al menos 41 personas siguen desaparecidas en las áreas afectadas por las inundaciones.

Además, se alertó sobre la posibilidad de nuevas lluvias intensas en los próximos días, manteniendo el riesgo de más inundaciones en diversas zonas del estado.

/Inicio Código Embebido/

If you are praying for the Families in Texas today affected by MASSIVE Flooding, reply with “AMEN” pic.twitter.com/hsJpnXNblo

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

??#BREAKING: Texas Parks and Wildlife have released footage from a helicopter of the Guadalupe River after the flooding...



...I have no words



The footage coming out of Texas looks so much like what happened here during Hurricane Helene.



So awful.pic.twitter.com/9TqiVVFHVE