Intensifican ataques entre Israel e Irán mientras se suspenden negociaciones nucleares

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Israel ejecutó ataques aéreos en Irán por tercer día consecutivo el domingo, prometiendo intensificar su respuesta a los misiles iraníes que lograron eludir las defensas aéreas israelíes y dañar varios edificios. Planned nuclear negotiations with Iran, which could offer a path forward, were called off.

La tensión creció en la región luego de que Israel bombardeó sorpresivamente bases nucleares y militares iraníes el viernes, resultando en la muerte de altos mandos y científicos nucleares, con ambas partes sin señales de ceder. Se informó que Israel atacó instalaciones de gas, aumentando así la posibilidad de un ataque más amplio a la industria energética iraní, ya afectada por severas sanciones, lo que podría tener un impacto significativo en los mercados globales.

El principal representante diplomático de Irán manifestó el domingo que si los ataques israelíes cesan, "nuestras respuestas también cesarán". "Si la agresión cesa, nuestras respuestas también cesarán", aclaró el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, en su primera aparición pública desde que se intensificaron los ataques el viernes.

No hubo respuesta inmediata de Israel. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, expresó su respaldo total a las acciones de Israel, advirtiendo a Irán que solo puede evitar más destrucción al alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Las explosiones se escucharon en Teherán, y se reportaron ataques en otras áreas del país. El embajador de Irán ante la ONU indicó que hasta ahora han fallecido 78 personas y más de 320 resultaron heridas.

En Israel, hasta 10 personas perdieron la vida en los recientes ataques iraníes, aumentando el total de víctimas a 13. Las ofensivas israelíes apuntaron al Ministerio de Defensa iraní y a varias bases militares, subrayando que la inteligencia israelí ha alcanzado niveles altos dentro de Irán.

La cifra de muertos aumenta en Israel

Al menos seis individuos, incluidos dos niños, murieron cuando un misil impactó un edificio de apartamentos en Bat Yam, cerca de Tel Aviv. El comandante de policía local, Daniel Hadad, comunicó que 180 personas resultaron heridas y otras siete permanecían desaparecidas.

Reportes visuales revelaron calles llenas de edificios destruidos, automóviles dañados y fragmentos de vidrio. Equipos de rescate utilizaron drones para buscar supervivientes, mientras algunas personas evacuaban el área con maletas. Cuatro personas fallecieron tras un ataque en un edificio en Tamra, y otras 24 resultaron heridas. Un ataque en Rehovot hirió a 42.

El Instituto Weizmann de Ciencias, un relevante centro de investigación en Rehovot, reportó impactos en varios de sus edificios, aunque no hubo heridos.

A pesar de su avanzado sistema de defensa antimisiles, Israel ha reconocido la imperfección del mismo.

Llamados urgentes a la desescalada

Mientras el riesgo de un conflicto prolongado aumenta, líderes globales han instado a la desescalada. El ataque a instalaciones nucleares ha sido calificado como un “precedente peligroso” por el canciller chino. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desestimó estas solicitudes, apuntando que los bombardeos de Israel son solo el comienzo de una respuesta contundente en los próximos días.

Israel, estado nuclear no declarado en la región, justificó su acción como un medio para frenar el desarrollo de armas nucleares por parte de Irán, el cual ha sostenido que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Sin embargo, el enriquecimiento de uranio se ha incrementado, acercándose a niveles armamentísticos. Las autoridades han advertido que Irán podría estar en condiciones de desarrollar armas en pocos meses si así lo decidiera.

Por otra parte, se canceló una sexta ronda de conversaciones nucleares que Omán estaba mediando, con Araghchi calificando cualquier diálogo posterior a los ataques de Israel como “injustificable”. Trump reiteró su desvinculación de los ataques, aunque reafirmó su disposición para mediar en un acuerdo entre Irán e Israel.

Fotografías satelitales han evidenciado daños significativos en la instalación de enriquecimiento nuclear de Natanz, donde se reportaron daños en edificios clave. El jefe del organismo nuclear de la ONU, Rafael Grossi, advirtió que el daño en Natanz podría requerir un tiempo prolongado para ser reparado.