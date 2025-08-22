Intensas lluvias y nieve inusual generan caos en el centro y sur de Chile

SANTIAGO (AP) — Casi un centenar de viviendas han sufrido daños debido a las lluvias que azotaron el viernes la región central de Chile, que obligaron a suspender las clases en varias localidades y a cerrar algunas rutas y carreteras y han disparado advertencias por una ola de frío extremo en los próximos días.

Tras las precipitaciones Santiago amaneció teñida de blanco debido a la nieve que cayó en varios sectores de la región Metropolitana, un fenómeno poco habitual en la capital chilena y que llevó a las autoridades a emitir un alerta de precaución ante el inminente desplome de las temperaturas el fin de semana.

Hasta el momento, 77 viviendas han sido dañadas por las lluvias y vientos de la madrugada, mientras unas 50.000 residencias estaban sin suministro eléctrico. Las clases fueron suspendidas en cientos de colegios en tres regiones del centro y sur de Chile, según el más reciente balance entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

“De modo preventivo se han habilitado diversos albergues en las distintas regiones del país”, destacó la institución en su informe.

Según las autoridades, la madrugada del sábado será la “noche más fría del año” con temperaturas extremas que podrían alcanzar hasta ocho grados bajo cero en las zonas de precordillera y seis grados bajo cero en las áreas urbanas, entre ellas Santiago, que registró esta noche su primera caída de nieve desde 2017.

Los aguaceros obligaron al cierre de algunos puntos de las carreteras y, en Santiago, provocaron anegamientos, cortes de calles, caídas de árboles e interrupciones del tránsito. Las autoridades igualmente han cerrado tres pasos fronterizos hasta que mejoren las condiciones climáticas.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha activado el llamado código azul para seis regiones del país, entre ellas la región Metropolitana, hasta el domingo. La medida busca proteger las personas en situación de calle con el despliegue de unidades móviles a fin de ofrecer asistencia a los más vulnerables. Amplía, además, los cupos en albergues y centros de acogida.

Solo en la madrugada más de 3.000 personas han solicitado refugio en los centros habilitados, cuya ocupación promedio rondó el 90% de su aforo máximo, indicó la ministra Javiera Toro.