Inicia juicio federal contra el hombre acusado de intentar asesinar a Trump en Florida

FORT PIERCE, Florida, EE.UU. (AP) — El hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump mientras jugaba golf en Florida en septiembre de 2024 enfrentó un juicio federal cuyo inicio estaba programado para el lunes.

Se esperaba que la selección del jurado tomara tres días, en los que los abogados interrogarían a tres grupos de 60 posibles miembros. Su intención era hallar 12 integrantes y cuatro suplentes. Se previó que los alegatos iniciales comenzaran el jueves, y los fiscales presentarían sus argumentos inmediatamente después. El tribunal había reservado cuatro semanas para el juicio, pero los abogados previeron que se requeriría menos tiempo.

Esto es lo que hay que saber sobre el caso.

La jueza permitió que Routh se represente a sí mismo

La jueza federal de distrito, Aileen Cannon, aprobó en julio la solicitud de Ryan Routh para representarse a sí mismo durante su juicio, pero dijo que los abogados designados por el tribunal debían permanecer como asesores de respaldo.

La jueza le dijo al acusado que consideraba una mala idea que se represente a sí mismo, pero él no se dejó disuadir. Routh, quien describió su nivel de educación como dos años de universidad después de obtener su certificado de educación básica, le dijo a Cannon que entendía los posibles desafíos y estaría listo.

En una audiencia a principios de esta semana, Cannon confirmó que Routh vestiría un traje formal para el juicio. También le explicó al acusado que se le permitiría usar el podio mientras hablaba con el jurado o interrogaba a los testigos, pero no tendría libertad total en la sala del tribunal.

“Si hace algún movimiento repentino, los alguaciles tomarán medidas decisivas y rápidas para responder”, le dijo Cannon.

Routh se autoproclama como un líder mercenario

Routh, de 59 años, era un trabajador de la construcción de Carolina del Norte que, en los últimos años, se había mudado a Hawái. El acusado se autodescribía como un líder mercenario y hablaba con quien quisiera escucharlo sobre sus peligrosos y, a veces, violentos planes para intervenir en conflictos alrededor del mundo, según han dicho testigos a The Associated Press.

En los primeros días de la guerra en Ucrania, intentó reclutar soldados de Afgánistán, Moldavia y Taiwán para luchar contra los rusos. En su natal Greensboro, Carolina del Norte, fue arrestado en 2002 por eludir un control de tráfico y atrincherarse contra los agentes con una ametralladora totalmente automática y un “arma de destrucción masiva”, que resultó ser un explosivo con una mecha de 25 centímetros (10 pulgadas) de largo.

En 2010, la policía registró un almacén propiedad de Routh y encontró más de 100 artículos robados, desde herramientas eléctricas y suministros de construcción hasta kayaks y tinas de spa. En ambos casos de delitos graves, los jueces le concedieron la libertad condicional o una suspensión de sentencia.

Routh está acusado de intento de asesinato

Las autoridades dijeron que Routh intentó asesinar a Trump, el entonces candidato republicano a la presidencia, mientras jugaba golf en su club en West Palm Beach.

Routh enfrenta cinco cargos por delitos graves en el tribunal federal en Fort Pierce. Estos incluyen intento de asesinato de un importante candidato presidencial, posesión de un arma de fuego para llevar a cabo un crimen violento, agresión a un agente federal, ser un delincuente en posesión de un arma de fuego y municiones, y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado.

Además de los cargos federales, Routh también se ha declarado inocente de cargos estatales de terrorismo e intento de asesinato.

La misma jueza presidió el caso de Trump

Cannon es la misma jueza que presidió otro caso de alto perfil relacionado con Trump: el caso de los documentos clasificados.

El año pasado, la impartidora de justicia se puso del lado de los abogados de Trump, quienes dijeron que el fiscal especial que presentó los cargos fue nombrado ilegalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El fallo de Cannon detuvo un caso criminal que, en el momento en que se presentó, fue considerado por muchos como la amenaza legal más peligrosa que enfrentaba el presidente antes de regresar al cargo en enero pasado.

Cannon es una exfiscal federal nominada al tribunal por Trump en 2020.

Trump no resultó herido por Routh

Trump no resultó herido, y no hay pruebas de que Routh disparara su arma en el campo de golf. Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, estacionados a unos hoyos de distancia de donde jugaba el entonces candidato, notaron el cañón de un rifle estilo AK asomando a través de los arbustos que bordean el campo, a aproximadamente 360 metros (400 yardas) de distancia. Un agente disparó, y el hombre armado dejó caer el rifle y huyó en una SUV, dejando el arma atrás junto con dos mochilas, una mirilla utilizada para apuntar y una cámara GoPro. Más tarde, fue detenido por las fuerzas del orden en un condado vecino.

El presunto intento de asesinato de septiembre pasado tuvo lugar solo nueve semanas después de que Trump sobreviviera a otro atentado en Pensilvania.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.