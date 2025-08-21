Indignación por la muerte en directo de un streamer francés; investigan denuncias de abuso

PARÍS (AP) — La muerte de un streamer francés durante una prolongada transmisión provocó reflexión y controversia, ya que una ministra del gobierno afirmó que había sido “humillado y maltratado durante meses” al aire y una investigación judicial indaga en el presunto abuso.

Raphaël Graven, de 46 años, conocido en las redes sociales como Jean Pormanove, murió el lunes en el sur de Francia durante un evento que había durado más de 298 horas en Kick, una plataforma de transmisión en vivo. Los medios franceses informaron que la transmisión se interrumpió poco después de que los costreamers de Pormanove lo encontraran inconsciente y acostado en una cama.

Damien Martinelli, fiscal de la ciudad de Niza, en el sur de Francia, dijo que el jueves se realizaría una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

Una investigación judicial en curso

La muerte de Pormanove se produjo mientras ya estaba en marcha una investigación judicial sobre presunta violencia y humillaciones cometidas contra él, impulsada por informes del sitio web francés de investigación Mediapart sobre lo que se describió como el “negocio del abuso en línea”. Mediapart dijo que los costreamers supuestamente maltrataban a Pormanove en transmisiones en vivo, a veces alentados por pagos de los espectadores, para generar más suscripciones y dinero.

En la investigación, iniciada en diciembre, se analiza la “violencia deliberada contra personas vulnerables” y “difusión de grabaciones de imágenes relacionadas con delitos que implican violaciones deliberadas de la integridad física”, según el comunicado del fiscal de Niza. No especificó por qué Pormanove podría ser considerado vulnerable.

En el comunicado se indica que dos costreamers supuestamente involucrados en el caso fueron detenidos brevemente en enero, pero fueron liberados a la espera de una investigación más profunda.

En paralelo, dijo el fiscal de Niza, los investigadores entrevistaron a Pormanove y a uno de sus costreamers, quienes parecían ser víctimas de violencia y humillación. “Negaron rotundamente ser víctimas de violencia, y afirmaron que los eventos fueron escenificados para ‘generar un impacto’ y ganar dinero”, se lee en el comunicado.

Expulsan a costreamers de la plataforma

La muerte de Pormanove provocó fuertes reacciones en las redes sociales, ya que muchos usuarios cuestionaron la falta de acción de las autoridades.

Clara Chappaz, ministra de Asuntos Digitales, dijo en X que la muerte del streamer fue “absolutamente horrenda” y que había contactado a los gerentes de la plataforma para pedirles una explicación.

“Jean Pormanove fue humillado y maltratado durante meses en vivo en la plataforma Kick”, afirmó.

Kick dijo que todos los costreamers de Pormanove que participaron en la transmisión han sido expulsados a la espera del resultado de la investigación.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Jean Pormanove y extendemos nuestras sinceras condolencias a su familia, amigos y comunidad”, dijo Kick en un comunicado publicado en X.

“Estamos comprometidos a cooperar plenamente con las autoridades en este proceso”, se indica en el comunicado. “Hemos iniciado una revisión exhaustiva de nuestro contenido en francés”.

Más de un millón de seguidores

Según informes de medios franceses, Pormanove solía participar en los llamados eventos “maratón” al aire durante un período prolongado, con incentivos para que los espectadores se suscribieran o hicieran donaciones. Acumuló más de un millón de seguidores en varias plataformas de video, incluyendo más de 192.000 en Kick.

Kick, una empresa australiana, es una plataforma de transmisión de video similar a Twitch de Amazon, pero con una política de moderación mucho más permisiva que permite actividades de apuestas, contenido sexualmente sugestivo o relacionado con humillación o violencia sin sanciones automáticas, lo que atrae a influencers expulsados de otras plataformas.

“Todas las plataformas tienen la responsabilidad legal de eliminar el contenido evidentemente ilegal del que tengan conocimiento”, dijo Chappaz.

Mediapart informó que, unas horas antes de morir, Pormanove fue víctima de abuso cuando algunos costreamers lo abofetearon y golpearon varias veces.

Martinelli, el fiscal, dijo que los investigadores realizaron varias entrevistas con personas que estaban presentes en el momento de la muerte y también se ha incautado una gran cantidad de material y grabaciones de video.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.