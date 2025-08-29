Indignación por ataque aéreo en Kyiv: líderes europeos buscan presionar a Rusia

BRUSELAS (AP) — Los ministros de Defensa europeos se reunieron en Copenhague el viernes para tratar la guerra en Ucrania, un día después de que un ataque aéreo ruso mató a 23 personas en Kiev y causó importantes daños en un complejo diplomático europeo.

La indignación por el ataque llevó a los líderes políticos de las fuerzas armadas de Europa a condenar a Rusia incluso antes de la cumbre y a pedir medidas más firmes contra Moscú, como la incautación de activos congelados, más sanciones y el aumento del respaldo al ejército de Ucrania, así como su adhesión a la Unión Europea. También abordaron el despliegue de tropas europeas en el país para garantizar su seguridad y monitorear una paz que parecía lejana, ya que los esfuerzos de Estados Unidos para mediar entre Kiev y el Kremlin estaban estancados.

“Todo el mundo entiende que, considerando cómo (el presidente ruso, Vladímir) Putin se burla de los esfuerzos de paz, lo único que funciona es la presión”, declaró Kaja Kallas, la jefa de política exterior de la Unión Europea.

Dos misiles cayeron el jueves a unos 50 metros de una misión diplomática de la UE en Kiev, rompiendo los vidrios y puertas de la oficina pero sin causar heridos. El bloque convocó a consultas al enviado ruso en Bruselas por el ataque.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocó una reunión de emergencia por los ataques aéreos contra Ucrania el viernes por la tarde a petición de Kiev y sus cinco miembros europeos —Reino Unido, Francia, Eslovenia, Dinamarca y Grecia. Se esperaba que dos de los principales enviados de Ucrania se reunieran el viernes con el gobierno Trump acerca de la mediación.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó tanto a Putin como al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, tras la ofensiva del jueves sobre Kiev.

Trump “no estaba contento con esta noticia, pero tampoco estaba sorprendido”, indicó. Leavitt señaló que Ucrania también había lanzado ataques efectivos contra la industria petrolera rusa en las últimas semanas.

“Quizás ambos bandos en esta guerra no estén listos para ponerle fin por sí mismas”, dijo la vocera. “El presidente quiere que termine, pero los líderes de estos dos países... deben querer que termine también”.

En Copenhague, Kallas indicó que los ministros de Defensa del bloque de 27 naciones discutieron el aumento de las sanciones a Rusia, el envío de más suministros de defensa al ejército ucraniano y la contribución europea a las garantías de seguridad de posguerra, que podrían incluir misiones de entrenamiento de la UE en Ucrania una vez que se establezca un alto el fuego.

“Hoy estamos debatiendo cómo cambiar el mandato de esas misiones para estar preparados una vez se haya alcanzado un acuerdo de paz”, apuntó Kallas, que reclamó sanciones más severas contra los pilares económicos del Kremlin.

Por su parte, Estados Unidos aprobó el jueves la venta de armas a Ucrania por importe de 825 millones de dólares, que incluiría misiles de largo alcance y equipos para mejorar sus capacidades defensivas.

La ministra de Defensa de Lituania, Dovile Šakaliene, dijo que el ataque a Kiev el jueves mostró que tener esperanzas de paz en ese momento era “ingenuo” y que “todo lo que Putin está haciendo es realmente ganar tiempo, comprando tiempo a un precio bajo para matar a más gente e imitar una especie de disposición a, tal vez, detener sus propias acciones criminales”.

Europa debe tratar con Rusia de manera más contundente, por ejemplo incautando activos rusos congelados, sugirió. “Esa es en realidad una herramienta que no estamos utilizando lo suficiente”, apuntó. “Más de 200.000 millones en activos rusos serían extremadamente útiles tanto para inyectar este dinero en la industria de defensa ucraniana como para comprar armas estadounidenses”.

Simon Harris, ministro de Defensa de Irlanda, afirmó que se debía hacer más para obligar a Rusia a terminar la guerra. “Es imperativo que los miembros de la Unión Europea consideremos más sanciones, qué medidas adicionales se pueden tomar para aumentar la presión sobre Rusia para que termine esta brutal y agresiva guerra en Ucrania y el enorme impacto que eso está teniendo en la población civil”, dijo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, comenzó el viernes en Letonia una gira por los países del bloque que comparten frontera con Rusia o Bielorrusia, y visitará fábricas de armas e instalaciones fronterizas.

