India afirma que sus tropas mataron a tres presuntos militantes en Cachemira

SRINAGAR, India (AP) — Tropas indias mataron a tres presuntos militantes en un tiroteo en una zona boscosa en la disputada Cachemira, informaron autoridades el lunes.

El ejército indio, en un comunicado en las redes sociales, informó que tres militantes fueron abatidos “en un intenso tiroteo” en la zona boscosa de Dachigam, a unos 30 kilómetros al noreste de la ciudad principal de la región, Srinagar.

El Inspector General de Policía, Vidhi Kumar Birdi, dijo a los periodistas que la operación conjunta del ejército, las fuerzas paramilitares y la policía aún estaba en curso.

Las autoridades no proporcionaron más detalles. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente los detalles.

India y Pakistán administran cada uno una parte de la región del Himalaya de Cachemira, pero ambos reclaman el territorio en su totalidad. Los militantes en la parte de Cachemira controlada por India han estado luchando contra el dominio de Nueva Delhi desde 1989. Muchos cachemires musulmanes apoyan el objetivo de los rebeldes de unir el territorio, ya sea bajo el dominio paquistaní o como un país independiente. Decenas de miles de civiles, rebeldes y fuerzas gubernamentales han muerto en el conflicto.

El incidente del lunes es el segundo gran tiroteo desde una masacre en la región en abril en que 26 personas murieron, en su mayoría turistas hindúes, en la Cachemira controlada por India. Eso llevó a represalias por parte de India y Pakistán que llevaron a los rivales con armas nucleares al borde de su tercera guerra por la región.

El ejército indio también dijo en mayo que sus soldados mataron a tres presuntos militantes en un tiroteo.

Antes de la masacre de abril en la ciudad turística de Pahalgam en Cachemira, los combates habían disminuido en gran medida en el Valle de Cachemira, el corazón de la rebelión anti-India, y se habían trasladado principalmente a áreas montañosas de Jammu en los últimos años.

La masacre aumentó las tensiones entre India y Pakistán, llevando a la peor confrontación militar en décadas y la muerte de docenas de personas hasta que se alcanzó un alto el fuego el 10 de mayo tras la mediación de Estados Unidos.

La región ha estado hirviendo de ira desde que Nueva Delhi terminó con la semi-autonomía de la región en 2019 y redujo drásticamente la disidencia, las libertades civiles y la libertad de los medios mientras intensificaba las operaciones de contrainsurgencia.