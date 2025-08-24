Incendio en planta automotriz de Luisiana está contenido al 90%; mantienen orden de evacuación

ROSELAND, Luisiana, EE.UU. (AP) — Un incendio en una planta de suministros automotrices en Luisiana estaba contenido en un 90% el domingo, pero una orden de evacuación obligatoria permaneció en vigor al tiempo que los bomberos intentaron sofocar las llamas restantes, indicaron las autoridades.

El incendio en Smitty’s Supply, justo al norte de la ciudad de Roseland, inició el viernes luego que una explosión en la instalación envió llamas al aire y humo negro sobre el área rural circundante. No se reportaron heridos.

Las autoridades ordenaron la evacuación de todos los que se encontraban dentro de un radio de 1,6 kilómetros (una milla) de la planta. La orden permaneció en vigor al mediodía del domingo, según la policía estatal. Durante una conferencia de prensa el sábado, la policía instó a los residentes a minimizar su contacto con el hollín del incendio.

La Policía Estatal de Luisiana escribió en la actualización del domingo que todos los monitoreos de aire para contaminantes mostraron “lecturas no detectables o niveles muy por debajo de los umbrales basados en la salud o de acción”.

Las cuadrillas de bomberos removieron escombros estructurales y sofocaron las llamas en puntos calientes cubiertos. Los esfuerzos de respuesta ambiental continuaron en el río Tangipahoa y las vías fluviales circundantes.

Smitty’s Supply entrega “lubricantes de alto rendimiento y piezas automotrices”, incluidos aceites, líquido de frenos, líquido de dirección asistida y anticongelante, según el sitio web de la empresa. Funcionarios locales dijeron que la planta emplea a unas 400 personas.

Roseland, que cuenta con unos 1.100 habitantes, se encuentra aproximadamente a 80 kilómetros (50 millas) al noreste de Baton Rouge.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.