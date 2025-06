Impacto de rayo en Carolina del Sur deja 12 hospitalizados en un lago

LEXINGTON, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) — Doce personas fueron trasladadas a hospitales el martes después de que un rayo impactó en un lago de Carolina del Sur, según informaron las autoridades locales.

Los equipos de emergencia acudieron al Parque Dominion Beach, cerca de la presa del Lago Murray, donde evaluaron a un total de 20 personas, de las cuales 12 eran niños, según un comunicado del condado de Lexington. En el lugar, 18 personas recibieron atención, y 12 de ellas fueron enviadas a hospitales. De acuerdo a la portavoz del condado, Vanessa Díaz, ninguna de las lesiones se consideró potencialmente mortal y se espera que todos los pacientes se recuperen.

Las autoridades anticiparon la reapertura del Parque Dominion Beach el miércoles, después de realizar evaluaciones de seguridad que recibirán la aprobación correspondiente.

A pesar de que el clima era soleado en el área, había algunas nubes cercanas, pero no en el lugar del rayo, aseguró el departamento de bomberos de Irmo en una publicación en redes sociales. El rayo golpeó el agua cerca de personas que estaban nadando o aferrándose a un cable metálico y boyas que delimitan el área de natación.

La agencia de bomberos comentó sobre lo fuerte que fue la descarga: “La descarga fue bastante intensa para todos. Somos muy afortunados de que las lesiones no fueran peores de lo que fueron”.

Las lesiones reportadas incluyeron principalmente quemaduras leves, indicó Sloane Valentino, portavoz de los bomberos. Aquellos que se sostenían del cable sufrieron las lesiones más graves.

El meteorólogo Matt Gropp del Servicio Meteorológico Nacional en Columbia clasificó el evento como “un rayo de la nada”. Los presentes en el lago no habrían estado conscientes de un inminente rayo debido a una tormenta eléctrica que se encontraba a unas pocas millas al sur, y el la zona no había caído lluvia según expresó Gropp. “Fue uno de los primeros rayos de la tormenta, y los que estaban allí no lo esperaban”, afirmó.