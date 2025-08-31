Hutíes allanan oficinas de la ONU en Yemen y detienen a un empleado en Saná

EL CAIRO (AP) — Los hutíes allanaron el domingo las oficinas de las agencias de alimentos y de infancia de las Naciones Unidas en la capital de Yemen, deteniendo al menos a un empleado de la ONU, informaron funcionarios, mientras los rebeldes endurecieron la seguridad en Saná tras el asesinato de su primer ministro por parte de Israel.

Abeer Etefa, portavoz del Programa Mundial de Alimentos, manifestó a The Associated Press que las fuerzas de seguridad allanaron las oficinas de las agencias en Saná, controlada por los hutíes, el domingo por la mañana.

También fueron allanadas las oficinas de la agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, según un funcionario de la ONU y un funcionario hutí, quienes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para informar a los medios.

Ammar Ammar, portavoz de UNICEF, indicó que había “una situación en curso” relacionada con sus oficinas en Saná, sin proporcionar más detalles.

El funcionario de la ONU señaló que se perdió contacto con varios otros empleados del PMA y de UNICEF y que probablemente también fueron detenidos.

Las redadas fueron las últimas de una prolongada represión hutí contra las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales que trabajaban en áreas controladas por los rebeldes en Yemen.

El grupo respaldado por Irán ha detenido a docenas de empleados de la ONU, así como a personas asociadas con grupos de ayuda, la sociedad civil y la ahora cerrada embajada de Estados Unidos en Saná. La ONU suspendió sus operaciones en el bastión hutí de Saada, en el norte de Yemen, después de que los rebeldes detuvieran a ocho empleados de la ONU en enero.

Los allanamientos se produjeron tras el asesinato del primer ministro hutí y varios de sus ministros en un ataque israelí la semana pasada, un golpe para los rebeldes que han lanzado ataques contra Israel y barcos en el Mar Rojo en relación con la guerra en Gaza.