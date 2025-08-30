FOTO: Hombre de Montana que eludió a autoridades tras tiroteo en bar enfrenta 4 cargos de asesinato

BILLINGS, Montana, EE.UU. (AP) — Un hombre acusado de matar a cuatro personas en un bar de Montana y de evadir su captura durante una semana, cuando cientos de agentes policiales lo buscaban en una zona montañosa cercanas, enfrenta cuatro cargos de asesinato, según los registros judiciales.

El acusado, Michael Paul Brown, vivía al lado de The Owl Bar en Anaconda, Montana, donde un camarero y tres clientes fueron asesinados a tiros el 1 de agosto.

Las autoridades no comentaron sobre un posible motivo del exsoldado de 45 años. Su sobrina dijo que Brown ha lidiado durante mucho tiempo con enfermedades mentales.

Los cargos que enfrenta Brown se publicaron en un sitio web judicial el sábado después que un juez estatal había mantenido el caso previamente bajo sello de confidencialidad. Los documentos de la acusación no se encuentran disponibles de momento.

Las autoridades dijeron que tras el tiroteo, Brown robó una camioneta y luego la abandonó a poca distancia de la ciudad, cerca de donde finalmente fue capturado.

Se escondió en bosques cercanos, cambiando de ubicación al tiempo que helicópteros y drones sobrevolaban y agentes y perros buscaban en tierra, dijeron los funcionarios. Pero finalmente se vio obligado a dirigirse a un área escasamente poblada cerca de una carretera estatal ante la presión de tantos agentes que participaban en las tareas de búsqueda, según los funcionarios.

Brown fue capturado el 8 de agosto dentro de una estructura desocupada cerca de una carretera estatal.

Los investigadores también examinan si tuvo algún contacto con individuos o propietarios que podrían haberlo ayudado cuando estaba fugitivo. El portavoz del Departamento de Justicia del Estado, Chase Scheuer, dijo el viernes que la investigación está en curso.

Brown comparecerá por primera vez ante la corte de distrito el 3 de septiembre. Se encuentra detenido con una fianza de dos millones de dólares y es representado por el abogado Walter Hennessey, quien no respondió a los mensajes telefónicos dejados por The Associated Press el viernes y el sábado.

Anaconda, a unos 40 kilómetros (25 millas) al noroeste de Butte, es hogar de aproximadamente 9,000 personas. Rodeada por montañas, la ciudad fue fundada por un magnate del cobre a finales del siglo XIX. Una chimenea de fundición que ya no está operativa se alza sobre el valle.

El propietario de The Owl Bar ha dicho que Brown fue su cliente durante las últimas décadas, pero no estuvo al tanto de ningún conflicto entre el sospechoso y las víctimas.

Una condena por asesinato, conocida en Montana como homicidio deliberado, es castigable con la pena de muerte en el estado. Las ejecuciones han estado en suspenso desde 2015 bajo un fallo judicial relacionado con un fármaco utilizado en inyecciones letales.