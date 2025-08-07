Helicóptero se estrelló contra barcaza en el Mississippi con 2 personas a bordo
El siniestro ocurrió en el lado de Missouri cerca de East Alton, y es investigado por la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.
07/08/2025 | 15:18Redacción Cadena 3
FOTO: Helicóptero se estrelló contra barcaza en el Mississippi con dos personas a bordo
EAST ALTON, Illinois, EE.UU. (AP) — Un helicóptero con dos personas a bordo se estrelló el jueves por la mañana contra una barcaza en el río Mississippi, informaron autoridades.
El hecho ocurrió en el lado de Missouri del río, cerca de East Alton, Illinois, indicó la Administración Federal de Aviación.
La agencia y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan el suceso.
Un video proporcionado a KMOV-TV por un testigo mostró una columna de humo negro elevándose desde la barcaza.
East Alton está a unos 32 kilómetros (unas 20 millas) al norte de San Luis.
[Fuente: AP]