Gobernadora de la Fed busca orden judicial contra su despido por Trump

Un caso que podría otorgar a la administración de Trump un nuevo y amplio poder sobre la tradicionalmente independiente Reserva Federal tuvo su primera audiencia en la corte el viernes.

Lisa Cook, una de las gobernadoras del banco central estadounidense, solicitó una orden de emergencia para bloquear el intento del presidente Donald Trump de despedirla por acusaciones de que cometió fraude hipotecario al comprar una casa y un condominio en 2021. Cook fue nombrada para la junta de la Fed por el expresidente Joe Biden en 2022.

Si su despido procede, probablemente erosionaría la independencia de la Fed respecto a la política diaria. Ningún presidente ha despedido jamás a un gobernador de la Fed en los 112 años de historia de la agencia. Los economistas apoyan ampliamente la independencia de la Fed porque facilita que el banco central tome medidas impopulares, como aumentar las tasas de interés para combatir la inflación.

Cook pidió a la corte que emita una orden de emergencia que bloquee su despido por parte de Trump y le permita permanecer en la junta de gobernadores de siete miembros mientras su demanda avanza en los tribunales. Muchos observadores esperan que su caso termine en la Corte Suprema.

La ley que rige la Fed dice que el presidente no puede despedir a un gobernador solo porque discrepan sobre la política de tasas de interés. Trump ha exigido repetidamente que la Fed, liderada por el presidente Jerome Powell, reduzca su tasa de interés clave, actualmente del 4,3%. Sin embargo, la Fed la ha mantenido sin cambios durante las últimas cinco reuniones.

Pero el presidente puede despedir a un gobernador de la Fed “por causa”, lo que tradicionalmente se ha interpretado como ineficiencia, negligencia en el deber o malversación. Los abogados de Cook argumentaron que ello se refiere solo a la conducta en el cargo. También dijeron que ella tenía derecho a una audiencia y a la oportunidad de refutar los cargos.

“La acusación infundada y no probada de que la gobernadora Cook ‘potencialmente’ cometió un error al completar un formulario hipotecario antes de su confirmación en el Senado — no equivale a ‘causa’”, afirmó la demanda.

Trump movió para despedir a varios líderes de una serie de agencias federales reguladoras independientes, incluyendo la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, la Junta de Transporte de Superficie, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y la Comisión Reguladora Nuclear, así como la Fed.

La Corte Suprema se negó a bloquear temporalmente al presidente de despedir a directores de algunas agencias independientes a principios de este año mientras esos casos avanzan en los tribunales. Los expertos legales indican que la alta corte este año ha mostrado más deferencia a los poderes de remoción del presidente que en el pasado.

Aun así, en un caso en mayo, la Corte Suprema pareció destacar a la Fed como merecedora de mayor independencia que otras agencias, describiéndola como “una entidad cuasi-privada, estructurada de manera única”. Como resultado, es más difícil evaluar cómo podría fallar si este caso llega a sus manos.

Como gobernadora, Cook vota en todas las decisiones de tasas de interés de la Fed y ayuda a supervisar la regulación bancaria. La Fed tiene un poder sustancial sobre la economía al aumentar o reducir su tasa de interés clave, lo que puede influir en una amplia gama de otros costos de endeudamiento, incluidas hipotecas, préstamos para automóviles y préstamos comerciales.

Bill Pulte, designado por Trump para la agencia que regula a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, fue el primero en acusar a Cook de haber cometido fraude hipotecario.

Es un cargo que también ha hecho contra dos de los mayores enemigos políticos de Trump: el senador demócrata de California Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York Letitia James, quien ha procesado a Trump. Pulte ha ignorado un caso similar que involucra a Ken Paxton, el fiscal general de Texas que es amigo de Trump y se postula para el Senado en las primarias republicanas de su estado.

La demanda de Cook respondió argumentando que las afirmaciones son solo un pretexto “para efectuar su pronta remoción y vaciar un asiento para que el presidente Trump lo ocupe y avance su agenda de socavar la independencia de la Reserva Federal”.

Si Trump logra reemplazar a Cook, podría obtener una mayoría de 4-3 en la junta de gobierno de la Fed. Trump nombró a dos miembros de la junta durante su primer mandato y ha nominado a un asesor económico, Stephen Miran, para reemplazar a Adriana Kugler, otra gobernadora de la Fed que renunció inesperadamente el 1 de agosto. Trump ha dicho que solo nombrará personas a la Fed que apoyen tasas más bajas.