Gasper conecta jonrón del empate y Wallner sella victoria de Mellizos 7-5

FOTO: Gasper conecta jonrón del empate en el 9º, Wallner sella victoria de Mellizos, 7-5 ante Azulejos

TORONTO (AP) — Mickey Gasper conectó un jonrón que empató el juego en la novena entrada, Matt Wallner añadió un cuadrangular que puso a los Mellizos en ventaja, y Minnesota se recuperó para imponerse el martes 7-5 sobre los Azulejos de Toronto.

El cerrador de los Azulejos, Jeff Hoffman, entró en la novena entrada, cuando Toronto ganaba por 4-3, pero Gasper lo recibió con el primer jonrón en su carrera, para igualar el duelo.

Cuatro bateadores después, Wallner dio la ventaja a los Mellizos con un jonrón de dos carreras, su vigésimo. Wallner conectó dos vuelacercas en la derrota del lunes por 10-4.

Los Mellizos rompieron una racha de tres derrotas consecutivas y ganaron por tercera vez en 12 juegos.

La oportunidad de salvamento fallida fue la séptima de Hoffman en 35 intentos. Ha permitido 12 jonrones.

Hoffman (8-5) se retiró entre abucheos de la multitud de 42.235 personas después de caminar a Edouard Julien. El lanzador derecho retiró a dos de los siete bateadores que enfrentó.

Michael Tonkin (2-0) consiguió dos outs para apuntarse la victoria y Justin Topa aceptó el doble de emergente de Daulton Varsho en la novena pero logró su cuarto salvamento en seis oportunidades.

George Springer se fue de 5-4 con dos jonrones, pero no fue suficiente para los Azulejos, líderes del Este de la Liga Americana. Springer conectó un batazo de 433 pies en la segunda entrada y añadió un garrotazo de 445 pies en la quinta.

Los jonrones fueron su 23º y 24º. Fue el cuarto juego de múltiples jonrones de Springer esta temporada y el 28º de su carrera.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 4-0 con una empujada. El mexicano Alejandro Kirk de 3-1 con una remolcada. El venezolano Andrés Giménez de 4-0.