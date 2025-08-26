Gasper conecta jonrón del empate y Wallner sella victoria de Mellizos 7-5
Los Mellizos de Minnesota vencieron 7-5 a los Azulejos de Toronto. Gasper logró un jonrón en la novena entrada y Wallner añadió otro para sellar el triunfo, rompiendo una racha de tres derrotas seguidas.
26/08/2025 | 23:58Redacción Cadena 3
FOTO: Gasper conecta jonrón del empate en el 9º, Wallner sella victoria de Mellizos, 7-5 ante Azulejos
TORONTO (AP) — Mickey Gasper conectó un jonrón que empató el juego en la novena entrada, Matt Wallner añadió un cuadrangular que puso a los Mellizos en ventaja, y Minnesota se recuperó para imponerse el martes 7-5 sobre los Azulejos de Toronto.
El cerrador de los Azulejos, Jeff Hoffman, entró en la novena entrada, cuando Toronto ganaba por 4-3, pero Gasper lo recibió con el primer jonrón en su carrera, para igualar el duelo.
Cuatro bateadores después, Wallner dio la ventaja a los Mellizos con un jonrón de dos carreras, su vigésimo. Wallner conectó dos vuelacercas en la derrota del lunes por 10-4.
Los Mellizos rompieron una racha de tres derrotas consecutivas y ganaron por tercera vez en 12 juegos.
La oportunidad de salvamento fallida fue la séptima de Hoffman en 35 intentos. Ha permitido 12 jonrones.
Hoffman (8-5) se retiró entre abucheos de la multitud de 42.235 personas después de caminar a Edouard Julien. El lanzador derecho retiró a dos de los siete bateadores que enfrentó.
Michael Tonkin (2-0) consiguió dos outs para apuntarse la victoria y Justin Topa aceptó el doble de emergente de Daulton Varsho en la novena pero logró su cuarto salvamento en seis oportunidades.
George Springer se fue de 5-4 con dos jonrones, pero no fue suficiente para los Azulejos, líderes del Este de la Liga Americana. Springer conectó un batazo de 433 pies en la segunda entrada y añadió un garrotazo de 445 pies en la quinta.
Los jonrones fueron su 23º y 24º. Fue el cuarto juego de múltiples jonrones de Springer esta temporada y el 28º de su carrera.
Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 4-0 con una empujada. El mexicano Alejandro Kirk de 3-1 con una remolcada. El venezolano Andrés Giménez de 4-0.
Lectura rápida
¿Quiénes fueron los protagonistas del juego? Mickey Gasper y Matt Wallner se destacaron por los Mellizos, mientras que George Springer brilló por los Azulejos.
¿Qué ocurrió en la novena entrada? Gasper conectó un jonrón que empató el juego y luego Wallner añadió otro que selló la victoria.
¿Cuál fue el resultado final del encuentro? El partido finalizó 7-5 a favor de los Mellizos.
¿Qué significó esta victoria para los Mellizos? Rompieron una racha de tres derrotas consecutivas.
¿Cómo actuó el cerrador de los Azulejos? Jeff Hoffman falló en su oportunidad de salvamento, siendo abucheado por la multitud.
[Fuente: AP]