Funeral en Italia de mujer palestina evacuada de Gaza se convierte en llamado a “hacer ruido”

PONTASSERCHIO, Italia (AP) — Una ceremonia fúnebre en honor de una joven palestina que murió en Italia poco después de ser evacuada de Gaza la semana pasada se llevó a cabo el miércoles, mostrando a los italianos la desesperada situación de los palestinos en el territorio sitiado.

El funeral de Marah Abu Zuhri, al que asistieron varios cientos de personas, fue interrumpido repetidamente por cánticos de “Palestina libre” y contó con discursos de autoridades locales que denunciaron la política de Israel en Gaza y expresaron su solidaridad con el pueblo palestino.

Mientras ondeaban banderas palestinas, los dolientes oraron ante el ataúd de Zuhri, cubierto con una bandera palestina y una kufiya, el pañuelo tradicional de la región, en la localidad de Pontasserchio, cerca de Pisa.

Zuhri, de 19 años, fue evacuada a Italia con lo que, según Israel, era un caso de leucemia, pero los médicos italianos dijeron que no encontraron evidencia inicial de eso y en su lugar hallaron “un desgaste profundo” y una condición no diagnosticada o mal diagnosticada.

Las Naciones Unidas y sus socios han dicho que 22 meses de guerra han devastado el sistema de salud de Gaza, y expertos en seguridad alimentaria han dicho que el “peor escenario de hambruna está en desarrollo actualmente”. Israel impulsa una nueva ofensiva militar en algunas de las áreas más pobladas del territorio.

El alcalde Matteo Cecchelli dijo que quería honrar la vida de Zuhri con una ceremonia pública en el Parque de la Paz de la ciudad, para “hacer ruido” sobre lo que llamó una “catástrofe” política y humanitaria en Gaza.

“La realidad es que cada día, en la Franja de Gaza, la gente muere en el silencio ensordecedor de los gobiernos mundiales”, dijo entre aplausos. “No podemos permanecer en silencio hoy en este campo de paz. Hay quienes han decidido hacer ruido y han decidido estar aquí para expresar su disenso hacia este genocidio”.

Israel dice cumplir con el derecho internacional y que libra una guerra existencial en Gaza después del mortal ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y más de 250 fueron tomadas como rehenes. Tel Aviv ha rechazado las acusaciones de genocidio relacionadas con su guerra en Gaza y las ha calificado de antisemitas.

Zuhri llegó a Italia la noche del 13 al 14 de agosto como parte de los 31 palestinos enfermos o heridos evacuados en un puente aéreo humanitario italiano que ha trasladado al país a casi 1.000 palestinos enfermos y sus familias desde el inicio de la guerra.

Israel dijo que ella padecía leucemia y que se le había ofrecido una evacuación antes, pero afirmó que Hamás se había aprovechado de su caso, sin ofrecer pruebas. La Organización Mundial de la Salud de la ONU, que coordina las evacuaciones de pacientes, no respondió a una solicitud de comentarios.

El Ministerio de Salud de Gaza ha afirmado que las autoridades israelíes a menudo retrasan o cancelan las evacuaciones. Señala que más de 18.000 pacientes y heridos requieren tratamiento fuera del enclave.

Zuhri fue ingresada en la sala de hematología del Hospital Santa Chiara de la Universidad de Pisa, un conocido hospital oncológico en Toscana, pero murió allí el 15 de agosto.

El hospital dijo que llegó con un “cuadro clínico muy complejo/comprometido y en un estado de desgaste profundo”. Sufrió una crisis respiratoria repentina y un posterior paro cardíaco, que le provocó la muerte, dijo el nosocomio.

La jefa del departamento de hematología del hospital de Pisa, la doctora Sara Galimberti, dijo que Zuhri llegó con un diagnóstico de sospecha de leucemia aguda, pero las pruebas que realizó el hospital resultaron negativas, sin signos de las “células malas” que indicarían ese padecimiento.

Galimberti dijo a los periodistas que, probablemente, Zuhri había sido mal diagnosticada, y que su condición estaba, no obstante, seriamente comprometida y lo había estado durante un tiempo.

“La paciente estaba en una condición completa de desgaste, y totalmente postrada a pesar de tener 19 años”, dijo.

El hospital realizó una consulta nutricional y comenzó una terapia hipercalórica y apoyo transfusional, pero la joven murió antes de que fuera posible un diagnóstico completo, dijo Galimberti.

La doctora dijo que la madre de la mujer, Nabeela Abu Zuhri, rechazó una autopsia por motivos religiosos y personales.

La madre, que acompañó a su hija en el vuelo, habló brevemente en el funeral, agradeciendo a Italia por intentar salvar a su hija y pidiendo oraciones por los palestinos. Dijo que “dejo una parte de mi corazón, una parte de mí, con ustedes” antes de regresar a Gaza.

El imán de Pisa, Mohammad Khalil, quien tradujo para ella, trató de calmar a la multitud y centrarse en Zuhri, pero también habló de la escasez de alimentos y el hambre en Gaza.

Las Naciones Unidas han dicho que el hambre y la desnutrición en la Franja están en sus niveles más altos desde que comenzó la guerra. La ONU señala que casi 12.000 niños menores de 5 años fueron encontrados con desnutrición aguda en julio, entre ellos, más de 2.500 con desnutrición severa, el nivel más peligroso. La Organización Mundial de la Salud afirma que es probable que las cifras sean aún más altas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado repetidamente que nadie en Gaza está muriendo de hambre, y que no existe “ninguna política de hambre en Gaza”.

Los informes de la AP han encontrado que diariamente llegaban niños desnutridos a un hospital del enclave, y que algunos morían de hambre, incluso aquellos sin enfermedades preexistentes.

