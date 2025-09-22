Funcionario designado por Trump para la Reserva Federal busca mayores recortes de tasas

WASHINGTON (AP) — El funcionario designado por el presidente Donald Trump para la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal afirmó el lunes que la tasa de interés clave del banco central debería ser mucho más baja que su nivel actual del 4,1%, adoptando una posición muy diferente a la de sus colegas.

Stephen Miran, quien también fue uno de los principales asesores económicos de Trump, manifestó en declaraciones al Club Económico de Nueva York que las fuertes caídas en la inmigración, el aumento de los ingresos por aranceles y una población envejecida sugieren que la tasa de la Fed debería estar más cerca del 2,5%. Según las proyecciones publicadas la semana pasada, eso es casi un punto porcentual completo más bajo que lo que propone cualquiera de sus 18 colegas en el comité de fijación de tasas de la Fed, una divergencia inusualmente alta.

Los comentarios de Miran subrayaron la diferencia en perspectiva que aportó a las deliberaciones de la Fed sobre la política de tasas de interés. Su nombramiento fue controvertido porque mantuvo su posición como jefe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca mientras tomó una licencia sin sueldo, lo que generó preocupaciones sobre la independencia tradicional de la Fed de la política diaria.

Su mandato en la junta del banco central expiró en enero. Miran indicó que esperaba regresar a la Casa Blanca después de eso y que mantuvo su posición porque su mandato en la Fed es demasiado corto. Sin embargo, podría permanecer en la junta hasta que se nombre un sucesor. No hubo un miembro del poder ejecutivo en la junta del organismo desde la década de 1930.

Las preocupaciones sobre la independencia de la Fed se intensificaron porque Trump también atacó repetidamente a su presidente, Jerome Powell, y pidió que el banco central redujera su tasa a tan solo 1,2%. También busca despedir a Lisa Cook, una gobernadora de la Fed, quien ha luchado contra su destitución en los tribunales. Es la primera vez que un presidente intenta despedir a un gobernador de ese organismo.

Hasta ahora, los tribunales dictaminaron que Cook podría mantener su trabajo mientras se analiza su demanda para anular su despido. El gobierno de Trump apeló ese fallo ante la Corte Suprema.

El lunes, en una sesión de preguntas y respuestas, Miran afirmó que operaría de manera independiente y que Trump no lo había presionado para seguir ninguna política específica. “Al final del día, hago mi propio análisis basado en mi propia comprensión de la economía y su funcionamiento”, dijo Miran. En sus conversaciones con Trump, el presidente “nunca me pidió que estableciera una política de una manera específica”.

En su discurso, Miran afirmó: “debería quedar claro que mi visión de la política monetaria adecuada diverge de la de otros” miembros del comité. “Considero que la política es muy restrictiva”, agregó, lo que significa que está frenando la economía y “plantea riesgos materiales” para el mandato que el Congreso ha dado a la Fed, que consiste en buscar que haya la máxima cantidad de empleos.

Miran argumentó que una menor cantidad de inmigrantes debería hacer que más viviendas estén libres y que los costos de alquiler sean más bajos, reduciendo las presiones inflacionarias. Y los ingresos por aranceles —que podrían superar los 300.000 millones de dólares al año, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso— deberían reducir el déficit, añadió. A largo plazo, eso significaría que la Fed no tendría que mantener su tasa de interés de referencia tan alta como lo está ahora para reducir la inflación.

Muchos economistas tienen una visión diferente sobre la reducción de la inmigración. Señalan que ha dejado menos trabajadores para ocupar muchos empleos, lo que podría hacer que las empresas ofrezcan salarios más altos para llenar esos puestos. Aunque eso sería positivo para esos trabajadores, las empresas también podrían aumentar sus precios para compensar los mayores costos laborales, lo que podría empeorar la inflación.

Miran también sugirió que la Fed podría considerar alternativas a su actual objetivo de inflación del 2%, lo que marcaría un cambio importante en su enfoque. Sin embargo, indicó que no deberían realizarse cambios hasta que el banco central haya logrado que la inflación vuelva al 2%. Según la medida preferida del organismo, los precios, excluyendo alimentos y energía, aumentaron un 2,9% en julio respecto al año anterior.

“Si miramos antes de 2012, la Fed no tenía un objetivo formal en absoluto”, dijo Miran. “Perseguían precios bajos y estables. Para mí, esa es también una forma interesante de hacer las cosas”.

Considerar cualquier cambio en el objetivo “solo se debería contemplar... después de que la Fed haya logrado con éxito su objetivo durante un período sostenido de tiempo, para asegurarse de que no haya ninguna apariencia de mover los postes de la meta”, afirmó.

En discursos y comentarios hechos el lunes, otros funcionarios de la Fed expresaron mucha más cautela sobre cualquier futura reducción de tasas. Sus comentarios subrayaron las divisiones que existen entre los responsables de la política del organismo mientras buscan atravesar un entorno económico inusual donde la contratación casi se ha detenido, pero la inflación sigue siendo obstinada.

La semana pasada, la Fed redujo su tasa clave en un cuarto de punto, el primer recorte de este año. Powell caracterizó la reducción como un movimiento de “gestión de riesgos”, destinado a protegerse contra un mayor debilitamiento del mercado laboral. Eso sugiere que la Fed reducirá su tasa menos de lo que lo haría si estuviera preocupada de que la economía estuviera cayendo gravemente en una recesión.

Cuando la Fed baja su tasa, a menudo reduce los costos de endeudamiento a largo plazo para cosas como hipotecas, créditos automotrices y tarjetas de crédito. Eso puede aumentar el endeudamiento, el gasto y el crecimiento.

La semana pasada, los 19 miembros del comité de fijación de tasas del banco central también proyectaron que reducirían las tasas dos veces más este año y una vez en 2026, mucho menos de lo que preferiría Miran.

Alberto Musalem, presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, comentó el lunes que “hay un espacio limitado” para reducir las tasas antes de que caigan a un nivel que estimule la economía, lo que podría acelerar la inflación.

“Debemos proceder con cautela”, y las tasas de interés deben permanecer lo suficientemente altas como para empujar la inflación de regreso al objetivo, dijo Musalem.

Lectura rápida

¿Quién propuso recortes de tasas en la Reserva Federal? El funcionario designado por Trump, Stephen Miran, propuso recortes. ¿Qué tasa sugirió Miran? Miran sugirió que la tasa debería ser del 2,5%. ¿Cuáles son las razones de Miran para su propuesta? Indicó caídas en inmigración, aumento de ingresos por aranceles y población envejecida. ¿Cuál es la postura de la Fed actualmente? La Fed redujo su tasa clave en un cuarto de punto, pero otros funcionarios expresaron cautela sobre futuras reducciones. ¿Qué afirmó Miran sobre la independencia de la Fed? Miran afirmó que opera de manera independiente y que Trump no lo ha presionado para políticas específicas.