Frankenstein de Guillermo del Toro se estrena con Oscar Isaac y Jacob Elordi

FOTO: "Frankenstein" de Guillermo del Toro se estrena en Venecia con Oscar Isaac y Jacob Elordi

VENECIA, Italia (AP) — Oscar Isaac y Jacob Elordi llegaron al Festival de Cine de Venecia este fin de semana para el estreno mundial de "Frankenstein" de Guillermo del Toro, el inicio de lo que se espera sea una gran campaña de premios para la película. El público le dio una ovación de pie de 13 minutos, una de las más entusiastas de la 82ª edición del festival.

Isaac interpretó a Victor Frankenstein y Elordi es el monstruo en esta adaptación de la novela clásica de Mary Shelley, que del Toro ha soñado con hacer durante décadas.

"Es la película para la que he estado entrenando durante 30 años", dijo el director mexicano a The Associated Press.

Hablando en Venecia, del Toro expresó que se siente como en una "depresión posparto" ahora que ha completado la película, un festín gótico de escenarios.

Isaac comentó que antes de comenzar a hacer "Frankenstein", del Toro le dijo: "Estoy creando este banquete para ti, solo tienes que venir y comer".

“Esta película se siente particularmente personal”, añadió el actor guatemalteco-estadounidense. “Creo que en última instancia se trata de los marginados”.

Elordi, quien es australiano, se unió a la producción bastante tarde en el proceso e interpretó al monstruo infantil, con el que no le resultó tan difícil identificarse.

“Es un recipiente en el que pude poner cada parte de mí mismo”, dijo Elordi. “De muchas maneras, la criatura que está en pantalla en esa película es la forma más pura de mí mismo, es más yo que yo mismo”.

Fuera de la alfombra roja, varios cientos de manifestantes se reunieron pacíficamente, esperando llamar la atención sobre la guerra en Gaza.

La última vez que del Toro estuvo en Venecia fue con "The Shape of Water" (“La forma del agua”) en 2017, que ganó el premio principal del festival ese año antes de obtener el Oscar a la mejor película y mejor director en 2018. Netflix aún no tiene un Oscar a mejor película en su arsenal, apuesta fuerte por "Frankenstein". La película anterior de del Toro, "Guillermo del Toro’s Pinocchio" (“Pinocho de Guillermo del Toro”), le dio al servicio de streaming su primer Oscar a la mejor película animada.

Al igual que "The Shape of Water", "Frankenstein" está en la contienda por los grandes premios en Venecia, donde competirá con películas como "Bugonia" de Yorgos Lanthimos, "A House of Dynamite" de Kathryn Bigelow, "No Other Choice" de Park Chan-wook y "The Voice of Hind Rajab" de Kaouther Ben Hania. Los ganadores serán anunciados por el jurado liderado por Alexander Payne el 6 de septiembre.

Netflix planea estrenar "Frankenstein" en cines el 17 de octubre, antes de que llegue a la plataforma de streaming el 7 de noviembre.