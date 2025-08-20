Fluminense asegura que el portero Fabio superó el récord de Peter Shilton

FOTO: Fluminense afirma que el portero Fabio superó el récord de Peter Shilton de más partidos jugados

RÍO DE JANEIRO (AP) — El club brasileño Fluminense afirmó que el portero Fabio batió el récord mundial de más partidos competitivos de fútbol jugados al llegar a 1.391 apariciones, superando la marca establecida por el ex portero de Inglaterra Peter Shilton en la década de 1990.

Fluminense comunicó que Fabio, de 44 años, superó a Shilton en la victoria del equipo por 2-0 sobre el club colombiano América de Cali en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Fluminense avanzó con un marcador global de 4-1.

Fabio recibió un homenaje por su club después del partido en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro con una placa conmemorativa y una imagen que marcaba el récord. El portero de Fluminense lució un parche mencionando el hito.

El organismo rector del fútbol sudamericano, la CONMEBOL, también felicitó a Fabio por alcanzar las 1.391 apariciones en su carrera.

“Es una tremenda satisfacción alcanzar este récord vistiendo la camiseta de Fluminense, que me abrió las puertas. Ahora es momento de seguir jugando y esforzarse por nuevos logros con cada partido”, expresó Fabio.

No existe un organismo oficial único de fútbol que rastree las apariciones de los jugadores en competiciones nacionales e internacionales, lo que complicó el control de registros y sujeto a disputas sobre qué cuenta como un partido competitivo.

Sin embargo, Shilton era ampliamente visto como el poseedor del récord de más juegos competitivos jugados. Guinness World Records lo tenía con 1.390 apariciones en todas las competiciones, aunque el conteo personal de Shilton es de 1.387. La discrepancia se debió a qué partidos deben contarse como apariciones oficiales en el primer equipo.

Fabio comenzó su carrera a finales de la década de 1990, jugando principalmente con el club brasileño Cruzeiro. Tiene 976 apariciones con Cruzeiro, 235 con Fluminense, 150 con Vasco da Gama y 30 con Uniao Bandeirante.

Fabio ayudó a llevar a Fluminense, al que se unió en 2022, a las semifinales del Mundial de Clubes a principios de este año. Fue un jugador clave en el primer título de la Copa Libertadores del equipo en 2023.

Fabio jugó para los equipos juveniles de Brasil, pero nunca para la selección mayor del país.