Florida abrirá su nuevo centro de detención de migrantes: el 'Deportation Depot'

El gobierno del estado de Florida, en Estados Unidos, anunció hoy un plan para abrir un segundo centro de detención para albergar a migrantes indocumentados.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que el estado utilizará la Institución Correccional Baker, una prisión en el norte del estado cerrada temporalmente, para convertirla en lo que describió como un "Deportation Depot" (Depósito de Deportación) que albergará a hasta 1.300 migrantes detenidos.

Esta es la segunda instalación de su clase desde que el centro de detención improvisado apodado "Alligator Alcatraz" fuera abierto en la región de Everglades en Florida hace poco más de un mes.

Podrían necesitarse de dos a tres semanas para que el nuevo centro funcione, indicó un funcionario estatal a cargo de la construcción de las instalaciones migratorias.

El anuncio se produce un día después de que un juez federal escuchó los alegatos finales en un caso ambiental en torno a "Alligator Alcatraz", en el que los opositores abogan por el cierre del centro.

La semana pasada, el juez emitió una orden de restricción temporal que detuvo la construcción en el sitio durante 14 días. "Alligator Alcatraz" ha enfrentado otras acciones legales por presuntas condiciones y trato inhumanos para los detenidos.