Fallece Graham Greene, actor indígena de "Dances with Wolves", a los 73 años

NUEVA YORK (AP) — Graham Greene, un actor indígena pionero cuya larga y exitosa carrera en cine y televisión incluyó una nominación al Oscar por su interpretación de Kicking Bird en "Dances with Wolves" ("Danza con lobos"), falleció. Tenía 73 años.

Greene murió el lunes en Stratford, Ontario, después de una larga batalla con una enfermedad no especificada. Variety fue el primero en informar la noticia el lunes por la noche. Un representante de Greene no respondió de momento a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Nació en junio de 1952 en Ohsweken, Ontario, en la Reserva de las Seis Naciones de Canadá. Greene se desempeñó como dibujante, trabajador siderúrgico, soldador y carpintero antes de convertirse en actor en la década de 1970, comenzando con la serie dramática canadiense de 1979 "The Great Detective" y la película de 1983 "Running Brave".

Era famoso por su papel emblemático como Kicking Bird en la película de 1990 "Dances with Wolves". La nominación al Oscar de Greene en 1991 fue una de las 12 que recibió la película. El filme ganó siete, incluyendo el premio principal de mejor película y mejor director para Kevin Costner. Greene también protagonizó como Arlen Bitterbuck en el proyecto de 1999 de Tom Hanks, "The Green Mile" ("Milagros inesperados").

Greene tuvo una carrera legendaria, apareciendo también en "Maverick" de 1994, "Die Hard with a Vengeance" ("Duro de Matar 3: La Venganza") de 1995, "The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2" ("Crepúsculo, la saga: Amanecer (parte 2)") de 2012 y "Wind River" ("Muerte misteriosa") de 2017. También actuó en muchos programas de televisión aclamados por la crítica, incluyendo "Reservation Dogs", "1883", "The Last of Us" y "Tulsa King".

En 2000, "Listen to the Storyteller" de Greene ganó un Grammy al mejor álbum de narración para niños. También protagonizó como el anciano Chief Rains Fall en el popular videojuego de 2018 "Red Dead Redemption 2".

Greene fue nominado para un premio Independent Spirit por la película de 2002 "Skins", que documentó la vida en la reserva Lakota Sioux. Greene rompió barreras para los actores indígenas, demostrando a través de su talento singular que las historias de los pueblos originarios deben y tienen que ser contadas por ellos.

Los homenajes llegaron el lunes por la noche. Lily Gladstone, estrella de "Killers of the Flower Moon" ("Los asesinos de la luna"), escribió en Instagram: "Graham Greene fue uno de los mejores. Vivió en la pantalla de una manera absolutamente inigualable. Hizo que todo en lo que participó fuera mejor. Más divertido. Más profundo. Memorable". "Es difícil encontrar palabras adecuadas para expresar lo que significó su trabajo, pero su impacto es inigualable y expansivo. Ojalá hubiera podido conocerlo. Probablemente, le habría dado las gracias".

D’Pharaoh Woon-A-Tai, quien interpretó al adolescente indígena Bear Smallhill en "Reservation Dogs", también expresó su aprecio. La comedia-drama de FX rompió estereotipos de los indígenas americanos, quienes desde los primeros días del cine y la televisión a menudo han interpretado papeles secundarios o han sido retratados como asesinos sedientos de sangre que se interponen en el camino de la expansión hacia el oeste de los blancos.

"Nos mostraste que se puede hacer y cómo dejar tu huella. Abriendo camino para cada joven actor nativo que solo sueña", publicó Woon-A-Tai en Instagram. "Gracias por ver algo en mí y compartir tu conocimiento a lo largo de nuestra amistad. Enseñándome todo lo que sé sobre esta industria y más. Nunca podría pagarte. Estoy agradecido de haber trabajado contigo, de haberte conocido y de llamarte tío".

A Greene le sobreviven su esposa, Hilary Blackmore, y su hija Lilly Lazare-Greene.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.