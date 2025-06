Evo Morales desmiente ser responsable de los bloqueos en Bolivia, pero advierte que son imparables

El expresidente boliviano, Evo Morales (2006-2019), negó el miércoles ser el convocador de los bloqueos de carreteras que han tenido lugar en Bolivia durante casi dos semanas. Sin embargo, advirtió que estas movilizaciones sociales se han vuelto "imparables", reflejando el descontento creciente contra la administración de Luis Arce.

En declaraciones realizadas para la radio local desde el trópico de Cochabamba, donde dirige los sindicatos de cocaleros, Morales declaró: "Ojalá el Gobierno sepa atender la demanda y entender el pedido del pueblo. A este paso, estoy notando que (las movilizaciones) son imparables".

Su pronunciamiento se produjo tras los enfrentamientos entre sus seguidores, conocidos como "evistas", y los vecinos de Llallagua, en el departamento de Potosí, donde ocurrieron ataques a instalaciones policiales y propiedades privadas.

Además, este contexto coincide con operativos conjuntos de policías y militares destinados a desbloquear rutas en diversas regiones del país.

Pese a la situación, Morales se mantuvo firme en que no fue el impulsor directo de las protestas. Afirmó: "No es Evo (Morales) quien convocó a los bloqueos de caminos. Algunos dirigentes deben saber: yo me opuse cuando me llamaron".

El político aclaró que no ocupa cargos en el ámbito nacional, aunque representa a un movimiento político, que él mismo calificó como "el más grande de la historia". Asimismo, advirtió que la judicialización de la política en Bolivia está socavando los derechos políticos fundamentales.

Durante su intervención, criticó al Gobierno de Arce por recurrir a la fuerza pública para dispersar los bloqueos y denunció lo que considera una persecución política.

Morales destacó: "No hay justicia social con represión. No hay democracia con la judicialización de la política. No hay democracia para mí con proscripción a partidos y candidatos". Las movilizaciones comenzaron para exigir que Morales sea habilitado como candidato en las elecciones presidenciales de agosto próximo.

Desde el inicio de las protestas, los bloqueos han escalado a más de 30 puntos en el país, generando problemas en el suministro de combustibles y productos básicos, lo que ha intensificado la tensión social y política en la nación.