Mundo

Estados Unidos anuncia que intensificará acciones contra los inmigrantes en Chicago

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó los planes del Gobierno federal para expandir sus operativos en contra de los extranjeros ilegales.

31/08/2025 | 20:09Redacción Cadena 3

FOTO: Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó los planes del Gobierno de los Estados Unidos para expandir sus operativos en contra de los inmigrantes ilegales en Chicago, con una fuerte comunidad mexicana, y ampliar la presencia de fuerzas federales en dicha ciudad.

En entrevista para la cadena noreamericana CBS, Noem informó sobre las intenciones del Gobierno estadounidense de enviar fuerzas federales a Chicago, para replicar las redadas migratorias realizadas en Los Ángeles.

"Ya tenemos operaciones en marcha con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Chicago, pero pretendemos agregar más recursos a estas acciones", 

Este anuncio se da en medio de tensiones entre la Administración federal y el Gobierno de Illinois, al margen de los rumores sobre el posible despliegue de elementos de la Guardia Nacional en Chicago, bajo la misma lógica con la que se desplegaron en Washington, es decir, reducir los índices delictivos.

Al margen de la posible llegada de elementos federales, el alcalde de Chicago, Brando Johnson, firmó una orden para impedir que el Departamento de Policía local colabore en actividades relacionadas con estos operativos, las cuales incluyen controles de tráfico o patrullajes.

Lectura rápida

¿Cuál es el plan del Gobierno de Estados Unidos en Chicago? Expandir sus operativos contra inmigrantes ilegales.

¿Quién anunció estos planes? La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

¿Cuándo se hizo este anuncio? El domingo 31 de agosto de 2025.

¿Dónde se desarrollarán estos operativos? En Chicago, Illinois.

¿Por qué se están intensificando las acciones? Para replicar acciones similares a las de Los Ángeles y reducir índices delictivos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

