España sugiere sancionar a Israel en deporte al igual que a Rusia

FOTO: Delegación de Rusia en el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos Brasil 2016.

La portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, sugirió que se aplique a equipos israelíes el mismo trato que a los rusos desde la invasión de Ucrania, insinuando que no deberían correr en la Vuelta a España de ciclismo, informaron medios internacionales.

Tomando como ejemplo a los deportistas y equipos rusos que tienen prohibido competir en numerosas disciplinas bajo los colores de su país desde la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022, la portavoz del Gobierno español estimó en la noche del miércoles en la radio Cadena Ser que las instancias internacionales deberían llevar a cabo las mismas sanciones a los israelíes debido a la guerra en Gaza.

“Lo que estamos viviendo ahora es una masacre, es un genocidio. Estamos viendo niños y bebés muriendo de hambre y llevamos más de 60.000 muertos. Es una situación dramática y es importante que el deporte manifieste una posición al menos similar a la que vimos con Rusia”, declaró Alegría.

La portavoz continuó: “Me gustaría y apoyaría que esa decisión a día de hoy fuera en la misma dirección”.

Alegría, también ministra de Educación y Deportes de España, insistió con el pie de igualdad para uno y otro país que en general son percibidos por la comunidad internacional como agresores en el marco de sus respectivos conflictos bélicos.

El sitio dw recordó al presentar este informe que el equipo creado por el multimillonario israelí-canadiense Sylvan Adams, que cuenta con un solo corredor de esa nacionalidad, debió cambiar de maillot eliminando toda mención al país, “para priorizar la seguridad” de sus ciclistas y del “conjunto del pelotón” en la reciente Vuelta de España, donde se registraron protestas pro palestinas.