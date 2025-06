El Vaticano beatifica a trabajador congoleño que resistió la corrupción y se convirtió en modelo

ROMA (AP) — El Vaticano llevó a cabo el domingo la beatificación de un joven funcionario aduanero de la República Democrática del Congo, quien fue asesinado tras negarse a aceptar un soborno. Este acto busca ofrecer a los jóvenes un nuevo modelo de santidad, uno que se niega a permitir que alimentos en mal estado se distribuyan entre las personas más vulnerables.

El cardenal Marcello Semeraro, encargado de la oficina de canonización del Vaticano, presidió la ceremonia en la basílica de San Pablo Extramuros, en Roma. La beatificación atrajo a un considerable número de peregrinos congoleños, además de miembros de la comunidad católica congoleña radicada en la ciudad, quienes están programados para tener una audiencia especial con el papa Francisco el lunes.

Floribèrt Bwana Chui Bin Kositi fue secuestrado y asesinado en 2007, después de rechazar que arroz en mal estado proveniente de Ruanda fuese transportado a Goma, en el este del país. Como funcionario de la oficina de control de calidad de aduanas, era consciente de los riesgos que implicaba negarse a aceptar sobornos, pero también sabía que permitir la distribución de esos alimentos podría acarrear graves consecuencias para las personas necesitadas.

“Aquellos mafiosos se encontraron con un joven que, en nombre del Evangelio, dijo ‘No’. Se opuso”, comentó su amiga Aline Manani. “Floribèrt, para mí y para muchos jóvenes, es un modelo a seguir”.

El papa Francisco reconoció a Kositi como mártir de la fe a finales del año pasado, lo que le abrió el camino hacia la beatificación y la posibilidad de convertirse en el primer santo del Congo. Esta decisión se alinea con la interpretación del papa del concepto de mártir, que abarca la justicia social, permitiendo que quienes han sido asesinados por cumplir con el deber de Dios y seguir el Evangelio sean considerados para la santidad.

“Nuestro país casi tiene la medalla de oro por corrupción entre los países del mundo”, afirmó el obispo de Goma, Willy Ngumbi, al enfatizar la relevancia del acto en un país donde la corrupción es endémica. “Si al menos pudiéramos aprender de la vida de este joven, sería extremadamente valioso”. El año pasado, el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional colocó al Congo en el puesto 163 de 180 países, con una puntuación de 20 en la escala de 0 a 100.

La beatificación de Kositi ha brindado alegría a Goma, que atraviesa una de las mayores crisis humanitarias en el mundo, marcada por combates violentos entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes del M23. Además, ha renovado las esperanzas de un pueblo que ha sufrido durante años por la corrupción, ampliamente criticada por el papa durante su visita al país en 2023. Francisco destacó que Kositi, al elegir la honestidad, rechazó las prácticas corruptas a pesar de que podría haber avanzado en su carrera si hubiera cerrado los ojos ante la situación.

El Rev. Francesco Tedeschi, quien preside la causa de santidad de Kositi, recordó el enfoque del papa sobre el reconocimiento de la santidad en los “santos de al lado”, aquellos que viven su fe en circunstancias ordinarias. “Al final, eso fue lo que Floribert era, simplemente un chico”, expresó conmovido.

La Escuela de Paz Floribert Bwana Chui de Goma, que lleva su nombre, está promoviendo la justicia social y, según su director Charles Kalimba, la beatificación está inspirando a la comunidad a seguir el legado de Kositi. “Es una lección para todas las generaciones. En un país donde la corrupción es casi acceptada, este es un desafío que debemos enfrentar”.

LaBeatificación también acelera el proceso hacia su canonización, aunque para ello se requiere que el Vaticano reconozca un milagro atribuido a su intercesión. La historia de Kositi, su valentía y su fe son un recordatorio poderoso de la importancia de la honestidad y la lucha por la justicia social en un contexto tan complejo y difícil.

