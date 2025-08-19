El telescopio Webb de la NASA detectó una nueva y pequeña luna alrededor de Urano

FOTO: El telescopio Webb de la NASA descubre una nueva y pequeña luna alrededor de Urano

El Telescopio Espacial James Webb detectó una nueva y minúscula luna orbitando alrededor de Urano.

El nuevo miembro de la pandilla lunar, anunciado el martes por la NASA, pareció tener solo 10 kilómetros (6 millas) de ancho. Fue detectado por la cámara de infrarrojo cercano del telescopio en observaciones hechas en febrero.

Los científicos pensaron que permaneció oculta durante tanto tiempo —eludiendo incluso a la nave espacial Voyager 2 durante su sobrevuelo hace unos 40 años— debido a su tenue brillo y su pequeño tamaño.

Urano tiene 28 lunas conocidas que llevan nombres de personajes de Shakespeare y Alexander Pope. Cerca de la mitad son pequeñas y orbitan el planeta a corta distancia. La nueva luna, aún sin nombre, elevó a 29 el total de lunas del planeta.

La nueva adición podría indicar la existencia de más lunas diminutas que esperan ser descubiertas alrededor de Urano, dijo el científico planetario Matthew Tiscareno, del Instituto SETI, quien participó en el descubrimiento.

“Probablemente hay muchas más de ellas y solo necesitamos seguir buscando”, afirmó.

Lectura rápida

¿Qué se descubrió? Se detectó una nueva y pequeña luna alrededor de Urano, aumentando su total a 29 lunas.

¿Quién realizó el descubrimiento? El descubrimiento fue realizado por el Telescopio Espacial James Webb de la NASA.

¿Cuándo se hizo la detección? La detección fue hecha en observaciones realizadas en febrero.

¿Por qué pasó desapercibida? La luna se mantuvo oculta debido a su tenue brillo y tamaño pequeño.

¿Qué opinan los científicos sobre este hallazgo? Los científicos creen que existen más lunas pequeñas alrededor de Urano que aún no han sido descubiertas.