El primer ministro polaco avanza en la modernización militar tras ataques rusos

VARSOVIA, Polonia (AP) — El primer ministro polaco, Donald Tusk, se comprometió el jueves a impulsar un “gran programa de modernización” para el ejército de su país, un día después de que drones rusos cruzaran a Polonia y amplificaran las tensiones internacionales en torno a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y cuáles podrían ser las futuras ambiciones territoriales del Kremlin.

Funcionarios europeos describieron la incursión del miércoles, que ocurrió durante una ola de incesantes ataques rusos en Ucrania, como una provocación deliberada, obligando a la alianza de la OTAN a enfrentar una posible amenaza en su espacio aéreo por primera vez.

Esto agravó los viejos temores de que la guerra de tres años entre los vecinos de Polonia pudiera precipitar un conflicto más amplio. Los esfuerzos liderados por Estados Unidos para guiar a Moscú y Kiev hacia un acuerdo de paz no habían logrado avanzar hasta ahora.

La Agencia de Navegación Aérea de Polonia anunció el jueves por la mañana que Polonia introduciría restricciones de tráfico aéreo en la parte oriental del país. Dijo que la medida se tomó a petición del ejército polaco por razones de seguridad nacional, pero no dio más detalles.

Polonia dijo que algunos de los drones que ingresaron a su espacio aéreo el miércoles provenían de Bielorrusia, donde las tropas rusas y locales comenzaron a reunirse para unas maniobras que comenzarían el viernes. Polonia cerraría su frontera con Bielorrusia a la medianoche del jueves, un movimiento planificado también asociado con los ejercicios militares.

Tusk se dirigió a las tropas polacas en una base aérea en la ciudad central de Lask, elogiando su rápida acción y la de las fuerzas aliadas de la OTAN de los Países Bajos que respondieron a las múltiples incursiones de drones rusos.

La respuesta también generó preguntas, sin embargo, sobre lo acertado de usar aviones de combate avanzados para derribar drones relativamente baratos.

Polonia esperaba recibir sus primeros aviones de combate F-35 de Estados Unidos el próximo año, dijo. Será la primera entrega de algunos de los 32 aviones esperados para 2030 como parte de un paquete de apoyo finalizado hace cinco años, afirmó Tusk.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, también visitó una base aérea militar el jueves, adoptando un tono desafiante en una declaración que decía que Polonia “no se asusta por los drones rusos”.

Nawrocki describió la incursión como “un intento de probar nuestras capacidades, la capacidad de reaccionar”. Estaba visitando una base en Poznan-Krzesiny, en el oeste de Polonia.

El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, un grupo de expertos, también concluyó que Putin estaba poniendo a prueba la determinación de Europa mientras se esforzaba por abordar la amenaza de Moscú, mientras que Estados Unidos exigía asumir más de la carga financiera.

“La inconsistencia entre palabras y hechos parece haber erosionado la credibilidad de Europa a los ojos de Rusia”, dijo en un análisis publicado el viernes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció el miércoles una respuesta inicial ambigua a la incursión de drones de Rusia. “¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Aquí vamos!”, publicó Trump en las redes sociales.

Trump dijo a Nawrocki, el presidente polaco, en la Casa Blanca la semana pasada que Estados Unidos mantendría una presencia militar robusta.

Varios líderes europeos dijeron que creían que la incursión equivalía a una expansión deliberada del asalto de Rusia contra Ucrania.

“La guerra de Rusia está escalando, no terminando”, dijo la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, a los periodistas en Bruselas el miércoles. “Lo que (Vladímir Putin) quiere hacer es ponernos a prueba. Lo que sucedió en Polonia cambia las reglas del juego”, dijo, agregando que debería resultar en sanciones más fuertes.

El espacio aéreo polaco había sido violado muchas veces desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, pero nunca a esta escala en Polonia o en cualquier otro lugar del territorio de la OTAN.

Los ataques de drones rusos en áreas civiles fueron ocurrencias diarias en Ucrania. El ejército ucraniano desarrolló con éxito drones para combatir los ataques, llamados interceptores. La guerra aceleró el desarrollo de tecnología de drones de alta tecnología.

La fuerza aérea ucraniana dijo el jueves que sus fuerzas interceptaron 62 de 66 drones de ataque y señuelo rusos en el espacio aéreo del país durante la noche.

En la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, drones rusos y escombros de los interceptados dañaron una instalación educativa, bloques de apartamentos y la emblemática catedral de la Santa Resurrección, escribió el jefe regional, Oleh Hryhorov, en Telegram.

Illia Novikov en Kiev, Ucrania contribuyó a este despacho.

