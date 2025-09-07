El primer ministro japonés Shigeru Ishiba podría dimitir tras derrota electoral
El primer ministro japonés Shigeru Ishiba anunció su intención de renunciar tras la presión de su partido por la derrota en las elecciones parlamentarias de julio. La decisión se produce un día antes de un posible voto de censura.
07/09/2025 | 03:51Redacción Cadena 3
FOTO: Primer ministro japonés está por renunciar, reporta televisora
TOKIO (AP) — El primer ministro japonés Shigeru Ishiba expresó su intención de dimitir el domingo tras el creciente clamor de su partido para que asuma la responsabilidad por su gran derrota en las elecciones parlamentarias de julio, informó la televisión japonesa.
Ishiba, quien asumió el cargo en octubre, resistió las demandas de sus opositores dentro de su propio partido, en su mayoría de derecha, durante más de un mes.
La decisión de Ishiba ocurrió un día antes de que su Partido Liberal Democrático decidiera si llevaría a cabo una elección interna anticipada, lo que equivaldría a una moción de censura virtual contra él si se aprueba.
En julio, la coalición gobernante de Ishiba no logró asegurar una mayoría en la cámara alta de 248 escaños en una elección parlamentaria, lo que sacudió aún más la estabilidad de su gobierno.
Lectura rápida
¿Quién anunció su renuncia? Shigeru Ishiba anunció su intención de dimitir como primer ministro japonés.
¿Cuándo planea renunciar? Ishiba expresó su intención de dimitir el domingo.
¿Por qué renuncia? La presión por la derrota electoral en julio impulsó a Ishiba a tomar esta decisión.
¿Qué sucederá el lunes? El Partido Liberal Democrático decidirá sobre una elección interna anticipada, lo que podría llevar a una moción de censura.
¿Qué ocurrió en julio? La coalición de Ishiba no logró la mayoría en la cámara alta durante las elecciones parlamentarias.
[Fuente: AP]