El primer ministro japonés Shigeru Ishiba podría dimitir tras derrota electoral

TOKIO (AP) — El primer ministro japonés Shigeru Ishiba expresó su intención de dimitir el domingo tras el creciente clamor de su partido para que asuma la responsabilidad por su gran derrota en las elecciones parlamentarias de julio, informó la televisión japonesa.

Ishiba, quien asumió el cargo en octubre, resistió las demandas de sus opositores dentro de su propio partido, en su mayoría de derecha, durante más de un mes.

La decisión de Ishiba ocurrió un día antes de que su Partido Liberal Democrático decidiera si llevaría a cabo una elección interna anticipada, lo que equivaldría a una moción de censura virtual contra él si se aprueba.

En julio, la coalición gobernante de Ishiba no logró asegurar una mayoría en la cámara alta de 248 escaños en una elección parlamentaria, lo que sacudió aún más la estabilidad de su gobierno.