El presidente de Israel se reúne con el papa León XIV mientras avanza ofensiva en Gaza

FOTO: El presidente de Israel se reúne con el papa León XIV mientras continúa la ofensiva en Gaza

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV se reunió el jueves con el presidente israelí, Isaac Herzog, mientras Israel avanzó con una ofensiva planificada en Gaza y el Vaticano instó a un cese al fuego inmediato y al retorno de los rehenes capturados por Hamás.

La comitiva de Herzog llegó al palacio Apostólico y el presidente fue escoltado a través de los salones decorados con frescos, pasando entre un grupo de Guardias Suizos.

La oficina de Herzog mencionó antes de la reunión que se esperaba que las conversaciones se centraran en los esfuerzos para liberar a los rehenes, combatir el antisemitismo a nivel mundial y proteger a las comunidades cristianas en Oriente Medio.

El comunicado indicó que la visita al Vaticano se realizó “por invitación del papa”. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, insinuó que era Herzog quien había solicitado la reunión.

“La costumbre de la Santa Sede es conceder audiencias a los jefes de estado y de gobierno que las solicitan; no es costumbre extenderles invitaciones”, afirmó Bruni en un comunicado el martes.

El papel de Herzog como presidente de Israel es en gran medida ceremonial. El presidente, exlíder del partido Laborista, llamó a la unidad y al compromiso desde que asumió el cargo.

Hamás tomó 251 rehenes el 7 de octubre de 2023, en el ataque que también mató a unas 1.200 personas y desencadenó la guerra. La mayoría de los rehenes han sido liberados durante ceses al fuego anteriores u otros acuerdos. Israel ha rescatado a ocho rehenes con vida. De los 50 que aún están en Gaza, las autoridades israelíes creen que alrededor de 20 siguen vivos.

El Vaticano trató de mantener su tradición de neutralidad diplomática durante la guerra, pidiendo el retorno de los rehenes mientras denunciaba los ataques de Israel contra civiles en Gaza.

Sin embargo, el papa Francisco fue más allá, calificando los ataques de Israel en Gaza como “inmorales” y desproporcionados, y pidiendo una investigación para determinar si constituyen genocidio. Israel ha negado la acusación de genocidio, afirmando que solo apunta a milicianos y toma medidas para proteger a los civiles. Culpa a Hamás de las muertes de civiles porque los milicianos operan en áreas densamente pobladas.

León, quien fue elegido en mayo como el primer papa estadounidense de la historia después de la muerte de Francisco, ha continuado con la posición dura de Francisco. Ha pedido la liberación de los rehenes, pero ha exigido que Israel detenga el “castigo colectivo” y el desplazamiento forzado de palestinos en Gaza.

La semana pasada, el exmisionero de 69 años pidió un cese al fuego permanente, la entrada segura de ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho humanitario.

