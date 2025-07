El papa León XIV reafirma su lucha contra el abuso al nombrar nuevo líder infantil

ROMA (AP) — El papa León XIV dejó claro su dedicación a la lucha contra el abuso sexual en el clero al nombrar el 5 de julio de 2025 al obispo francés Thibault Verny como nuevo líder de la comisión asesora de protección infantil del Vaticano.

Verny, de 59 años, asumió el cargo en reemplazo del cardenal estadounidense Sean O’Malley, arzobispo retirado de Boston. O’Malley fue el presidente fundador de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, un ente asesor establecido por el papa Francisco en 2014 para dar orientaciones a la iglesia sobre las mejores prácticas para combatir el abuso y proteger a los menores.

A medida que el escándalo de abusos se extendió globalmente durante el pontificado de Francisco, la comisión inicialmente perdió influencia, y su recomendación más importante, que consistía en crear un tribunal para juzgar a los obispos que encubrieron a sacerdotes depredadores, no fue implementada. Con el tiempo, y tras muchos esfuerzos de reforma y renovación de miembros, la comisión se ha transformado en un espacio donde las víctimas son escuchadas y los obispos reciben asesoramiento para elaborar directrices contra el abuso.

Verny, actual obispo de Chambéry, Francia, ha sido parte de la comisión desde 2022 y lidera el consejo de protección infantil de la conferencia episcopal en su país, donde la iglesia ha enfrentado severos cuestionamientos a raíz de revelaciones sobre décadas de abusos por parte de sacerdotes y obispos. El obispo estuvo entre aquellos miembros de la comisión que se reunieron con León el mes pasado.

Verny ha tenido la responsabilidad de llevar a cabo auditorías anuales sobre los centros de la iglesia en Francia para las víctimas, un proceso que comenzó tras la publicación de un devastador informe en 2021 que estimó que 330.000 niños habían sido abusados sexualmente en los últimos 70 años por integrantes del clero.

El cardenal O’Malley valoró el nombramiento, subrayando que Verny ha acumulado una significativa experiencia en la atención a las víctimas y ha colaborado con las fuerzas del orden y las autoridades civiles para asegurar la rendición de cuentas ante los graves errores de la Iglesia en Francia.

En un comunicado, O’Malley también destacó la continuidad del papa en considerar la comisión como una prioridad. “Las palabras y acciones del Santo Padre en estos primeros meses de su pontificado aseguran al mundo que la Iglesia no se volverá complaciente en sus esfuerzos por garantizar, en la medida de lo posible, la protección de los niños, adultos vulnerables y todas las personas en nuestras comunidades”, expresó.

Por su parte, Verny elogió el liderazgo de O’Malley, describiéndolo como valiente y como “una brújula moral” para la Iglesia, refiriéndose a las ocasiones en que O’Malley expresó su indignación incluso cuando Francisco manejó mal algunos casos de abuso. “Estoy comprometido, junto a los miembros y el personal, a construir sobre ese legado”, afirmó Verny en su comunicado.

El papa, originario de Estados Unidos, realizó este nombramiento un día antes de emprender un retiro de seis semanas en el sur de Roma.

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración con The Conversation US, financiado por Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.