El intenso calor en el norte de India afecta la salud y complica la rutina

NUEVA DELHI (AP) — Una ola de calor extrema afecta al norte de India, con temperaturas que superan lo habitual, lo que afecta la vida cotidiana y plantea serias preocupaciones de salud.

Este lunes, se registró una temperatura de 47,3 grados Celsius (117 grados Fahrenheit) en Sri Ganganagar, una ciudad desértica en Rajasthan, según el Departamento Meteorológico de India. El récord histórico para el país es de 51 ºC (124 ºF), alcanzado en mayo de 2016 en la ciudad de Phalodi, también en Rajasthan.

El calor insoportable no solo representa una incomodidad estacional, sino que resalta un desafío creciente para el sistema de salud del país, que ya se encuentra sobrecargado. La exposición prolongada a tales temperaturas puede provocar golpes de calor, especialmente entre la población más vulnerable, como los trabajadores informales, los niños y las personas mayores.

El año pasado, una prolongada ola de calor en varias regiones de India resultó en más de 100 muertes y causó más de 40,000 incidentes relacionados con golpes de calor, según datos del Ministerio de Salud.

La capital, Nueva Delhi, también sintió los efectos, con temperaturas que superaron los 45 ºC (113 ºF) en algunos barrios el lunes. No solo las cifras eran alarmantes; la sensación térmica, que considera la humedad, era aún más alta.

Pradeep Kumar, un conductor de autorickshaw, expresó que el calor extremo afecta tanto su salud como sus ingresos, dado que las personas evitan salir durante el día. "Este calor nos cansa mucho. Bebemos agua para mantenernos, pero muchas veces nuestra salud se ve afectada. Estoy preocupado", comentó.

El departamento meteorológico emitió alertas de calor para los días siguientes en el norte de India, incluyendo los estados de Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana, y la capital, Nueva Delhi. A partir del jueves, algunas áreas podrían experimentar lluvias ligeras, ofreciendo un respiro a los habitantes.

India clasifica una ola de calor cuando las temperaturas superan los 40 ºC (104 ºF) en las llanuras y 30 ºC (86 ºF) en las regiones montañosas. Estas olas de calor se reportan comúnmente entre marzo y junio, y en ciertos casos, en julio. Mayo es generalmente el mes con las temperaturas más elevadas, aunque esta temporada se ha caracterizado por una relativa frescura debido a variaciones climáticas, señaló G.P. Sharma, presidente del pronosticador privado Skymet.

Ryan Rodriguez, un turista estadounidense de 22 años, comentó que el calor en Delhi es intenso. "Hace bastante calor aquí. Acabo de regresar de un viaje por Oriente Medio, así que me estoy acostumbrando. Pero esto es mucho más caliente que Virginia. No he visto un calor peor que este en India hasta ahora", comentó.

En el estado más poblado del país, Uttar Pradesh, la ola de calor ha complicado la vida de los habitantes, mientras las redes eléctricas luchan por satisfacer la creciente demanda. Shabnam Khan, ama de casa en Lucknow, capital del estado, dijo: "No hay luz durante horas en la tarde, justo cuando el calor es insoportable. El ventilador se detiene, el enfriador no funciona, y nos quedamos sentados en el suelo, empapados en sudor".

Este estado también registró su mayor demanda eléctrica histórica, alcanzando los 30,161 megavatios, debido a que millones de hogares y negocios activan sistemas de refrigeración para hacer frente al calor. Las autoridades anticipan que la demanda superará los 32,000 megavatios en las semanas venideras.

Atul Kumar Singh, un experto meteorológico en Lucknow, advirtió que la lucha contra esta ola de calor no ha terminado, ya que aún faltan semanas para la llegada de las lluvias monzónicas. "Estamos viendo lo peor tanto del calor como de la humedad. No es solo una cuestión de incomodidad, esto se ha convertido en una emergencia de salud pública", afirmó Singh.

Banerjee informó desde Lucknow, India. El periodista de video de Associated Press, Piyush Nagpal, contribuyó a esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial generativa.