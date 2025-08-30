El GP de los Países Bajos se celebra sin coches: transporte público y bicicletas

FOTO: Una carrera de F1 sin coches para los espectadores: El innovador enfoque del GP de los Países Bajos

ZANDVOORT, Países Bajos (AP) — Fue la única carrera de Fórmula Uno donde los coches estuvieron prohibidos, al menos para los espectadores.

Los organizadores del Gran Premio de los Países Bajos se enorgullecieron de exigir que casi todos los 110.000 aficionados esperados cada día de este fin de semana de carrera llegaran en transporte público o en bicicleta.

Mientras que otras carreras de F1 dedicaron grandes hectáreas a los coches de los espectadores —el Gran Premio de Miami ofreció 29 estacionamientos diferentes alrededor del Estadio Hard Rock— en los Países Bajos, convirtieron un estacionamiento para acomodar más bicicletas.

Las personas de fuera de los Países Bajos “te miraron como si estuvieras loco” cuando escucharon que la carrera tenía espacio de almacenamiento para 45.000 bicicletas, afirmó Roy Hirs, gerente de movilidad del Gran Premio de los Países Bajos, a The Associated Press. “Pero aquí ven lo que somos capaces de hacer”.

Cuando el Gran Premio de los Países Bajos regresó en 2021 después de una ausencia de 36 años —gracias al apasionado apoyo de los fanáticos a Max Verstappen— los organizadores enfrentaron el desafío de acomodar a todos los asistentes. Hay dos carreteras hacia la ciudad, un parque nacional cercano, pero sin suficiente estacionamiento, explicó Hirs, por lo que “transportar a 110.000 personas en coche nunca iba a funcionar”.

Años de planificación crearon un sistema donde solo un pequeño número de vehículos podía entrar en la ciudad costera de Zandvoort durante el fin de semana de la carrera.

Miles de aficionados vestidos de naranja para apoyar al campeón holandés Verstappen llegaron en bicicleta y las dejaron en sitios que llevaban nombres de circuitos de carreras como Monza y Suzuka. Hubo autobuses desde campamentos cercanos y trenes que salieron cada cinco minutos desde Ámsterdam.

Las pocas excepciones fueron principalmente para vehículos del circuito y del equipo, aficionados con discapacidades y residentes locales, comentó Hirs, añadiendo que el Gran Premio significó que los 17.000 habitantes de Zandvoort encontraron sus carreteras menos congestionadas que en un típico fin de semana de verano.

El Gran Premio de los Países Bajos dejó el calendario de F1 después del próximo año, pero su legado podría perdurar.

Hirs mencionó que los organizadores de otras carreras de F1 y eventos a gran escala visitaron para ver cómo funciona su enfoque sin coches en las carreras de autos. “Creo que comienza con hablar sobre ello y luego la adopción llegará al final”, expresó, “pero lleva tiempo”.