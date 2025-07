El fenómeno global de "KPop Demon Hunters" arrasa como el gran éxito del verano

NUEVA YORK (AP) — En el colorido, animado y musical mundo de "KPop Demon Hunters", todos fueron fans. El público lució camisetas apoyando a sus ídolos favoritos. Llevó barras de luz y miró con ojos extasiados los escenarios de los estadios; gritó, lloró, se animó y compró mercancía oficial.

No debería sorprender mucho, entonces, que la película de Sony Pictures/Netflix haya inspirado un entusiasmo similar, habiendo encabezado las listas globales del servicio de streaming. Los fans inundaron internet con arte, covers, cosplay y coreografías en respuesta a la película, que siguió a una agrupación ficticia de K-pop llamada HUNTR/X mientras lucharon contra demonios.

Y no fue solo la película la que fue un éxito del verano. La banda sonora de "KPop Demon Hunters" encabezó las listas: debutó en el número uno en la lista de Soundtracks de Billboard y en el número ocho en la lista Billboard 200 de todos los géneros.

Así fue como "KPop Demon Hunters" se convirtió en la sorprendente historia de éxito del año.

La banda sonora de "KPop Demon Hunters" utilizó algunos de los mejores y más brillantes del género. Incluyó una asociación con la compañía de K-pop The Black Label, cofundada por el superproductor Teddy Park, conocido por su trabajo con YG, Blackpink y 2NE1 — grupos de chicas empoderadas utilizados como referencias para las protagonistas de la película, el trío HUNTR/X.

Fue una de las muchas razones por las que la banda sonora de la película musical se sostuvo por sí sola. Los cineastas "realmente hicieron su tarea", dijo Jeff Benjamin, un periodista musical especializado en K-pop.

De hecho, hicieron mucha investigación. Una de las directoras de la película, Maggie Kang, dijo que su equipo priorizó "representar al fandom y a los ídolos de una manera muy específica", para no decepcionar a los fans del K-pop.

Extrajeron de un tesoro de influencias escuchadas en cada esquina: la canción de éxito "Soda Pop" de la banda rival ficticia de chicos Saja Boys, por ejemplo, hizo referencia al grupo de K-pop de los años 90 H.O.T.

Y funcionó. "KPop Demon Hunters" fue la banda sonora más alta en las listas de 2025, con ocho de sus canciones en Billboard Hot 100. Alcanzó el número dos en Billboard 200 de todos los géneros. Para poner eso en perspectiva: "Virgin" de Lorde y "Swag" de Justin Bieber hicieron lo mismo.

En algunos aspectos, recordó a "Encanto" de Disney, que encabezó Billboard 200 y produjo un éxito número uno, "We Don’t Talk About Bruno" (“No se habla de Bruno”) en 2022. De manera similar, "KPop Demon Hunters" abrazó "la banda sonora original, que es una forma de arte perdida", añadió Benjamin.

Tamar Herman, periodista musical y autora del boletín "Notes on K-pop", dijo que la película tuvo éxito porque abrazó la tradición musical de animación y los estilos de producción musical auténticos del K-pop en igual medida. Ella consideró que "Kpop Demon Hunters" es "un musical con canciones inspiradas en el K-pop", no muy diferente de un musical como "Mamma Mia" en el que las canciones de ABBA fueron reinventadas.

La novedad de la película, también, pareció estar resonando. Donde muchas películas animadas dependieron de adaptar propiedad intelectual existente, "KPop Demon Hunters" fue original. Y provino de una perspectiva original. "No es completamente coreana, no es completamente occidental y está como justo en el medio", dijo Kang. "No está sacada de un lado; es como sabores de ambos. Así que creo que eso es lo que hace que la película se sienta un poco diferente".

Y "la historia central fue lo que atrajo a todos", dijo Kang.

La cosplayer y creadora de contenido con sede en San Francisco, Nanci Alcántar, que se hace llamar Naanny Lee en línea, estuvo de acuerdo. "No es solo un grupo de K-pop, sino que también cuenta la historia de su travesía, de cómo se transforman en poderosas guerreras", dijo Alcántar en español. Para ella, va más allá del K-pop: se trató de la narrativa.

El enfoque de Kang hacia la autenticidad cultural, también, pudo haber contribuido al atractivo internacional de la película. En lugar de explicar elementos coreanos como la visita de HUNTR/X a una clínica de medicina tradicional o traducir la cultura de las barras luminosas del K-pop para el público occidental, optó por una inmersión total. "Solo queríamos que todos aceptaran que estaban en Corea", dijo Kang.

La directora dijo que este método de "arrojar a la gente al fondo de una cultura" rompió barreras mejor que una explicación exagerada. "Solo queríamos que todo se sintiera normal", explicó. "Si no le pones un foco, se acepta más fácilmente".

Zabrinah Santiago, fanática del K-pop desde hace mucho tiempo e ilustradora freelance con sede en San Diego que se hace llamar ItmeZ en línea, se inspiró tanto en el estilo de animación de la película que se apresuró a hacer su arte de fan. Vendió tarjetas ilustradas de HUNTR/X y Saja Boys en su stand en la Anime Expo de Los Ángeles, celebrada en julio, dos semanas después de que la película se estrenara en Netflix.

Y no fue la única. Una búsqueda de #kpopdemonhunters en Instagram arrojó miles de ilustraciones de fanáticos de HUNTR/X y Saja Boys.

La YouTuber con sede en Japón Emily Sim, también conocida como Emirichu en línea, dijo que los diseños de personajes y la trama original la atrajeron a la película. Sim, con más de 3,5 millones de suscriptores en YouTube, publicó un video de 35 minutos sobre la película. En una semana y media, obtuvo casi 450,000 vistas.

"Me encanta ver todo el arte de los fans y solo las formas en que esta película ha inspirado creativamente a la gente", dijo Sim.

Kang dijo que para "KPop Demon Hunters", su equipo quiso reunir demonios y Jeoseung Saja — el segador en la mitología coreana — para una película que pudiera verse muy tradicional y a la vez moderna — lo que ella dijo es común en los K-dramas pero no en la animación.

Herman comparó la película con otra animación de Sony: "Spider-Man: Into the Spider-Verse", que también atrajo a un público amplio con su animación creativa. "Y es un musical animado y divertido, que no hemos tenido en un tiempo", dijo. "Es extravagante, es atractivo, es universal".

Santiago inicialmente fue escéptica con el título "KPop Demon Hunters".

"Siento que a las grandes compañías les gusta usar el K-pop como un anzuelo. Les gusta aprovecharse de la sinceridad de los fanáticos del K-pop", dijo Santiago. "Pero sentí que con esta, era como una especie de carta de amor a los seguidores del K-pop".

De hecho, si la película no fuera auténtica con la experiencia de los fans del K-pop, o se burlara de ellos, es poco probable que se hubiera vuelto tan popular, dijo Benjamin. En cambio, hay huevos de Pascua para el oyente dedicado de K-pop.

Herman estuvo de acuerdo y dijo que la película tuvo bromas internas para los fanáticos del género, no muy diferente de una película infantil que presenta algo de humor destinado a atraer específicamente a los padres.

"Descubrir qué hace que el K-pop funcione de una manera que resuene con los fans de los musicales fue realmente importante para esta película", dijo Herman.

Para Kang, eso siempre estuvo en el corazón del proyecto. "El fandom juega un papel enorme en el mundo siendo salvado al final de la película", dijo. "Así que estábamos realmente seguros de que estábamos haciendo justicia a eso".

Karena Phan informó desde Los Ángeles. Juwon Park informó desde Seúl.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.