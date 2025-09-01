El exprimer ministro checo Babis es atacado en un mitin electoral previo a elecciones
El exprimer ministro checo Andrej Babis fue hospitalizado tras ser atacado con un bastón en un mitin. La policía detuvo al agresor y lo investiga como vandalismo antes de las elecciones parlamentarias.
FOTO: El exprimer ministro checo Babis es atacado en un mitin electoral
PRAGA (AP) — El ex primer ministro populista checo Andrej Babis fue hospitalizado el lunes después de ser atacado por un hombre con un bastón en un mitin antes de las elecciones parlamentarias del próximo mes.
El asalto ocurrió en la ciudad de Dobra, en el este de República Checa. La policía dijo que detuvo inmediatamente al agresor y estaba investigando el ataque como un acto de vandalismo.
Babis fue llevado a un hospital en la cercana ciudad de Frydek-Mistek para un chequeo médico, informó su movimiento centrista ANO (SÍ). No estaba claro si resultó herido.
El primer ministro Petr Fiala y el ministro del Interior, Vit Rakusan, condenaron el ataque, calificándolo de inaceptable.
Actualmente, ANO está en la oposición, pero según encuestas públicas, tiene una buena oportunidad de ganar las elecciones parlamentarias del tres y cuatro de octubre.
Babis, quien se convirtió en primer ministro en 2017, perdió las elecciones parlamentarias de 2021. También se postuló para el cargo mayormente ceremonial de presidente en enero de 2023, pero perdió ante Petr Pavel, un general retirado del Ejército.
